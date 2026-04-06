खत्म हुआ इंतजार! UPPSC ने घोषित किया RO/ARO का परिणाम; अनिल, आदित्य और लक्ष्मी ने मारी बाजी

UPPSC RO ARO 2023 final result: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. यह रिजल्ट रविवार देर रात घोषित किया गया है. इस बार कुल 419 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है. रिजल्ट जारी होते ही उम्मीदवारों में खुशी की लहर दौड़ गई. लंबे समय से इंतजार कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी राहत की खबर है.

इस परीक्षा में अनिल पांडे ने पहला स्थान हासिल किया है. दूसरे नंबर पर आदित्य प्रताप सिंह रहे हैं. वहीं लक्ष्मी ने तीसरा स्थान पाया है. इन तीनों का चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है. इसके अलावा निलेश कुमार सिंह, सूरज नारायण मिश्रा, शिवांशु शर्मा, हृषु श्यामली, शिवम पचोरी, मंगल सिंह और शिवम शुक्ला ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है.

अलग-अलग पदों के अलग टॉपर्स

अलग-अलग पदों के अनुसार भी टॉपर्स सामने आए हैं. आरओ (यूपीपीएससी) के 13 पदों में भानु मिश्रा पहले स्थान पर रहे हैं. वहीं आरओ (राजस्व परिषद) के तीन पदों में दिग्विजय सिंह टॉपर बने हैं. सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ (सचिवालय) के 40 पदों में शम्सुल हुदा ने पहला स्थान हासिल किया है. उनके बाद आशीष कुमार द्विवेदी दूसरे और अनुपम कुमार उपाध्याय तीसरे स्थान पर रहे हैं. इस तरह अलग-अलग पदों पर कई उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया है.

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समीक्षा अधिकारी के पद पर कितने अभ्यर्थियों का हुआ चयन?

अगर चयनित उम्मीदवारों की बात करें तो कुल 419 में से 338 अभ्यर्थियों का चयन समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है. जबकि 81 उम्मीदवारों को सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के लिए चुना गया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. आयोग ने यह भी बताया है कि जल्द ही सभी अभ्यर्थियों के अंक और कट-ऑफ भी जारी किए जाएंगे.

इस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत 9 अक्टूबर 2023 को हुई थी. इसके बाद 11 फरवरी 2024 को प्रारंभिक परीक्षा कराई गई थी. हालांकि उस समय पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा दोबारा करानी पड़ी. फिर 27 जुलाई 2025 को दोबारा प्रारंभिक परीक्षा हुई. इसके बाद 2 और 3 फरवरी 2026 को मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. इसमें 5930 उम्मीदवार शामिल हुए थे. सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए टाइपिंग टेस्ट 16 से 19 फरवरी 2026 तक चला. लंबे और चुनौतीपूर्ण सफर के बाद अब फाइनल रिजल्ट सामने आ चुका है.

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