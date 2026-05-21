UPSC Calendar 2027 OUT: यूपीएससी ने जारी की CSE, NDA, CDS, CAPF समेत कई बड़ी परीक्षाओं की तारीख; ऐसे करें चेक

UPSC Exam Calendar 2027 Released; CSE Prelims on May 23, NDA, CDS, CAPF Exam Dates:संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने साल 2027 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसमें सिविल सेवा परीक्षा (CSE), राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA), संयुक्त रक्षा सेवाएं (CDS) सहित कुल 27 प्रमुख परीक्षाओं की संभावित तिथियां शामिल हैं. इस कैलेंडर के जारी होने के साथ ही लाखों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी की रणनीति बनाने में मदद मिल सकेगी. कैलेंडर के अनुसार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा (CSE Prelims) का आयोजन 2027 में 23 मई को किया जाएगा. जबकि, मुख्य परीक्षा (Mains) 20 अगस्त 2027 से शुरू होकर कई दिनों तक चलेगी. इसके अलावा NDA और CDS जैसी महत्वपूर्ण रक्षा परीक्षाओं की तिथियाँ भी निर्धारित की गई हैं, जो 2027 में अलग-अलग चरणों में आयोजित होंगी.

एनडीए से सीडीएस परीक्षा की तारीख का ऐलान

यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2027 के अनुसार एनडीए और एनए परीक्षा (I) 11 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी. जबकि, एनडीए/एनए परीक्षा (II) का आयोजन 19 सितंबर 2027 को होगा. वहीं, 2027 में सीडीएस परीक्षा (I) 11 अप्रैल और सीडीएस परीक्षा (II) 19 सितंबर को आयोजित की जाएगी. इंजीनियरिंग सेवा प्रीलिम्स परीक्षा 31 जनवरी 2027 और मेंस परीक्षा 18 जून 2027 को आयोजित की जाएगी. जबकि, 3 मार्च 2027 को संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2027 की अधिसूचना को जारी किया जाएगा. ये परीक्षा 18 जुलाई 2027 को आयोजित की जाएगी.

यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2027 को कहां से करें चेक?

यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2027 को चेक करने के लिए यूपीएससी की ऑफिसियल वेबसाइट https://upsc.gov.in/ पर जा सकते हैं. यहां से आयोजन की बड़ी परीक्षाओं की तारीख की जानकारी हो सकेगी.

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यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2027 डाउनलोड करने का तरीका क्या है? सबसे पहले यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं. होमपेज पर 'Examination' सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद एक ऑप्शन 'कैलेंडर' का दिखेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद 'Annual Calendar 2027' पर क्लिक करें. इस तरह से यूपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2027 देख पाएंगे और इसे डाउनलोड भी कर सकेंगे.

यूपीएससी कैलेंडर के जरिए उम्मीदवार डेट, आवेदन की अंतिम तिथियां और परीक्षा कार्यक्रम संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. ऐसे में उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति की योजना बनाने में भी मदद मिल सकेगी.

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