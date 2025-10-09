Advertisement
UPSC CDS 2 Result 2025: जारी हुआ यूपीएससी सीडीएस 2 रिजल्ट, 9083 कैंडिडेट्स हुए पास, ऐसे करें चेक

UPSC CDS 2 Result 2025 Out: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा-II, 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया है. उम्मीदवार upsc.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:36 PM IST
UPSC CDS 2 Result 2025: जारी हुआ यूपीएससी सीडीएस 2 रिजल्ट, 9083 कैंडिडेट्स हुए पास, ऐसे करें चेक

UPSC CDS 2 Result 2025 PDF Direct Link: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा-II, 2025 का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वो आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक दी गई है. 

कैसे चेक करें UPSC CDS 2 रिजल्ट?

  • यूपीएससी सीडीएस II रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर upsc.gov.in जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको CDS 2 रिजल्ट 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा.

  • ऐसा करते ही आपके सामने मेरिट लिस्ट खुल जाएगी. 

  • आप इसमें अपना नाम और रोल नंबर सर्च कर सकते हैं. 

  • लास्ट में उम्मीदवार अपना रिजल्ट डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट निकाल लें.

पीडीएफ यहां करें डाउनलोड  

