UPSC News: ‘मैं समझ सकता हूं…’ UPSC चेयरमैन ने तोड़ी चुप्पी, बताया आखिर कहां से आए थे विवादित सवाल?

UPSC सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में मानी जाती है. हर साल लाखों छात्र IAS, IPS और IFS बनने का सपना लेकर इस एग्जाम में शामिल होते हैं. लेकिन इस बार 24 मई को हुई UPSC CSE Prelims 2026 परीक्षा ने अभ्यर्थियों की मुश्किलें और बढ़ा दीं. कई छात्रों और एक्सपर्ट्स ने पेपर को पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा कठिन बताया. सोशल मीडिया पर भी परीक्षा के स्तर को लेकर जमकर चर्चा हुई. अब इस पूरे विवाद के बीच UPSC चेयरमैन अजय कुमार का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने साफ किया है कि सवाल और जवाब किन स्रोतों से लिए गए थे और छात्रों को अपनी आपत्तियां दर्ज कराने का मौका भी दिया गया है.

UPSC चेयरमैन अजय कुमार ने हाल ही में लिंक्डिन पर एक पोस्ट शेयर करते हुए छात्रों की चिंता को समझने की बात कही. उन्होंने लिखा कि वह समझ सकते हैं कि इस साल का प्रीलिम्स कई अभ्यर्थियों के लिए काफी कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर-की छात्रों को ज्यादा स्पष्टता देती है. अजय कुमार के मुताबिक उत्तर कुंजी में शामिल अधिकतर जवाब सरकारी वेबसाइट, सरकारी प्रेस रिलीज और प्रतिष्ठित अखबारों जैसे भरोसेमंद स्रोतों से लिए गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर छात्रों को आपत्ति है, तो वे ऑफिशियल QPRep पोर्टल पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकते हैं.

कहां से आए सवाल?

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चेयरमैन अजय कुमार की पोस्ट के बाद छात्रों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर UPSC ने इस बार सवाल किन स्रोतों से पूछे थे. उन्होंने साफ किया कि परीक्षा के प्रश्न और उत्तर उन्हीं स्रोतों से जुड़े थे, जिनसे अभ्यर्थी अपनी तैयारी करते हैं. इनमें सरकारी दस्तावेज, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रतिष्ठित समाचार पत्र और आधिकारिक वेबसाइट शामिल हैं. UPSC ने पेपर-I और पेपर-II दोनों की प्रोविजनल आंसर-की अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी है. उम्मीदवार अलग-अलग लिंक के जरिए जनरल स्टडीज और CSAT दोनों पेपर की उत्तर कुंजी देख सकते हैं और अपने जवाबों का मिलान कर सकते हैं.

क्या बदला इस बार?

UPSC प्रीलिम्स 2026 में इस बार सबसे बड़ा बदलाव आंसर-की जारी करने के तरीके में देखने को मिला. पहले आयोग अंतिम परिणाम आने के बाद उत्तर कुंजी जारी करता था, लेकिन इस बार परीक्षा के सिर्फ तीन दिन बाद यानी 27 मई को ही प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई. इससे छात्रों को जल्दी अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगाने का मौका मिला. इतना ही नहीं, आयोग ने अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज कराने का विकल्प भी दिया है. अगर किसी प्रश्न या उत्तर पर उम्मीदवारों को संदेह है, तो वे निर्धारित समय के भीतर ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. आमतौर पर यह विंडो 4 से 5 दिनों तक खुली रहती है.

छात्रों की चिंता बढ़ी?

इस बार का प्रीलिम्स पेपर कठिन होने की वजह से कई अभ्यर्थियों में चिंता और निराशा देखी जा रही है. कई कोचिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि UPSC 2026 का पेपर पिछले वर्षों से काफी अलग और ज्यादा विश्लेषणात्मक था. छात्रों का कहना है कि कई सवाल सीधे जानकारी के बजाय गहरी समझ और लॉजिकल सोच पर आधारित थे. हालांकि आयोग का कहना है कि परीक्षा का मकसद सिर्फ रटकर पढ़ाई करने वालों को नहीं, बल्कि वास्तविक समझ रखने वाले उम्मीदवारों को चुनना है. अब सभी की नजर UPSC की अंतिम आंसर-की और प्रीलिम्स रिजल्ट पर टिकी हुई है.