कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या होनी चाहिए तैयारी, अब ऑनलाइन UPSC के बॉस खुद बताएंगे टिप्स, बस करना है ये काम

UPSC Town Hall: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष अजय कुमार (Ajay Kumar) ने देशभर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. देश में पहली बार UPSC के प्रमुख अजय कुमार वर्चुअल मीटिंग के जरिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत करेंगे, जहां युवाओं के पास सवाल पूछने और अपने डाउट को क्लियर करने का मौका होगा.

वर्चुअल टाउन हॉल कार्यक्रम

वर्चुअल टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन 1 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होना है, जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट डीडी न्यूज के साथ-साथ डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स के मन में सरकारी नौकरी की तैयारी से जुड़े सवाल हैं, वे इस मीटिंग का हिस्सा बनकर UPSC के बॉस से पूछ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: IPS या आर्मी ऑफिसर में कौन बेहतर? जानें किसके पास ज्यादा ताकत​

Add Zee News as a Preferred Source

अजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘लिंक्डइन’ पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और कहा, "यह पहल यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, जिसकी योजना 1 अक्टूबर, 2025 से 1 अक्टूबर, 2026 तक के लिए बनाई गई है." उन्होंने आगे कहा "यह कार्यक्रम कैंडिडेट्स को यूपीएससी अध्यक्ष के साथ जुड़ने, स्पष्टीकरण मांगने और भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के भविष्य को आकार देने वाली परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधारों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनूठा मंच प्रदान करेगा."

ऐसे बन सकेंगे कार्यक्रम का हिस्सा

अगर आपके मन में भी सरकारी नौकरी की तैयारी या उससे जुड़ा कोई सवाल है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 28 से 30 सितंबर, 2025 के सुबह 10 बजे तक आप ईमेल के माध्यम अपना सवाल टेक्स्ट या वीडियो फॉर्मेट में interactwithupsc@gmail.com पर भेज सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार #AskChairmanUPSC का उपयोग करके एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से भी सवाल 1 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं.

ये भी पढ़ें: बड़ी राहत! NCERT लेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रमाणपत्रों समानता की जिम्मेदारी