Advertisement
trendingNow12938967
Hindi Newsशिक्षा

कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या होनी चाहिए तैयारी, अब ऑनलाइन UPSC के बॉस खुद बताएंगे टिप्स, बस करना है ये काम

UPSC Town Hall Program: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका सामने आया है. वे UPSC के प्रमुख अजय कुमार से सीधा वर्चुअल मीटिंग के जरिए संवाद कर सकते हैं, जिसका आयोजन 1 अक्टूबर, 2025 को होना है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, क्या होनी चाहिए तैयारी, अब ऑनलाइन UPSC के बॉस खुद बताएंगे टिप्स, बस करना है ये काम

UPSC Town Hall: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक शानदार मौका सामने आया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के अध्यक्ष अजय कुमार (Ajay Kumar) ने देशभर में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से सीधा संवाद करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. देश में पहली बार UPSC के प्रमुख अजय कुमार वर्चुअल मीटिंग के जरिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं से बातचीत करेंगे, जहां युवाओं के पास सवाल पूछने और अपने डाउट को क्लियर करने का मौका होगा. 

वर्चुअल टाउन हॉल कार्यक्रम
वर्चुअल टाउन हॉल कार्यक्रम का आयोजन 1 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होना है, जिसका लाइव ब्रॉडकास्ट डीडी न्यूज के साथ-साथ डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स के मन में सरकारी नौकरी की तैयारी से जुड़े सवाल हैं, वे इस मीटिंग का हिस्सा बनकर UPSC के बॉस से पूछ सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: IPS या आर्मी ऑफिसर में कौन बेहतर? जानें किसके पास ज्यादा ताकत

Add Zee News as a Preferred Source

अजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म ‘लिंक्डइन’ पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है और कहा, "यह पहल यूपीएससी के शताब्दी वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है, जिसकी योजना 1 अक्टूबर, 2025 से 1 अक्टूबर, 2026 तक के लिए बनाई गई है." उन्होंने आगे कहा "यह कार्यक्रम कैंडिडेट्स को यूपीएससी अध्यक्ष के साथ जुड़ने, स्पष्टीकरण मांगने और भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा के भविष्य को आकार देने वाली परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधारों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनूठा मंच प्रदान करेगा."

ऐसे बन सकेंगे कार्यक्रम का हिस्सा 
अगर आपके मन में भी सरकारी नौकरी की तैयारी या उससे जुड़ा कोई सवाल है और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो 28 से 30 सितंबर, 2025 के सुबह 10 बजे तक आप ईमेल के माध्यम अपना सवाल टेक्स्ट या वीडियो फॉर्मेट में interactwithupsc@gmail.com पर भेज सकते हैं. इसके अलावा उम्मीदवार #AskChairmanUPSC का उपयोग करके एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म के माध्यम से भी सवाल 1 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कार्यक्रम के दौरान पूछ सकते हैं. 

ये भी पढ़ें: बड़ी राहत! NCERT लेगा 10वीं और 12वीं बोर्ड के प्रमाणपत्रों समानता की जिम्मेदारी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Town HallUPSC

Trending news

आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
uddhav thackeray
आतंक फैलाने वालों के साथ खेल को देशभक्ति से ना जोड़ें... Ind-PAK मैच फिर बरसे उद्धव
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
Sonam Wangchuk
विदेशी फंडिंग, PAK से कनेक्शन...लद्दाख हिंसा में गिरफ्तार वांगचुक के खुलेंगे राज
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
Kashmir news
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों ने शुरू की घुसपैठ, हाई अलर्ट पर सुरक्षाबल
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
Maharashtra news
मराठवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों को लेकर संजय राउत की PM से मांग, बोले - किसानों समेत....
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
pm modi odisha visit
BSNL 4G लॉन्च, ओडिशा को 60 हजार करोड़ की सौगात, PM मोदी बोले- ये मौका डबल बचत...
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
durga puja
हवा में चांद के बगल में तैरती माता दुर्गा... कोलकाता के इस पंडाल ने खींचा आकर्षण
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
hyderabad flood
कहीं डूबा बस स्टेशन तो कहीं डूबे घर, आखिर हैदराबाद के लिए क्यों आफत बनी मूसी नदी
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
durga puja
इस स्वरूप में दुर्गा माता को पूज रहा ट्रांसजेंडर समुदाय, बनाया अनोखा पंडाल
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
Russian Woman Nina Kutina
8 सालों से गुफा में रहने वाली नीना लौटेंगी रूस, बेटियों संग होगी वापस; मिली इजाजत
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
Petal Gahlot
गिटार से प्यार, गाने की शौकीन... कौन हैं पेटल गहलोत, जिन्होंने पाकिस्तान को लताड़ा?
;