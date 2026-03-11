Advertisement
trendingNow13137496
Hindi Newsशिक्षाUPSC Marksheet 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, ऐसे चेक करें टॉपर्स के अंक और स्कोर डिटेल्स

UPSC Marksheet 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, ऐसे चेक करें टॉपर्स के अंक और स्कोर डिटेल्स

UPSC CSE 2025 Marksheet: यूपीएससी की ओर से सीएसई लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और कुल अंकों को जारी कर दिया गया है. आइए टॉपर्स के अंक देखने समेत मार्कशीट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 11, 2026, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC civil services examination 2025 Marksheet Download process
UPSC civil services examination 2025 Marksheet Download process

UPSC Civil Services Examination 2025 Marksheet: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के अंक जारी किए है जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के टॉपर्स के अंकों की जानकारी साझा की गई है. यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट में अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहली रैंकिंग हासिल की. दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे नंबर पर अकांश ढुल का नाम शामिल है. ये तीनों यूपीएससी सीएसई 2025 परीक्षा में टॉप करने वाले टॉपर्स हैं. ये रिजल्ट अगस्त 2025 में आयोजित लिखित परीक्षा और  दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के बाद घोषित किया गया है जिसमें कुल 958 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई.

फाइनल रिजल्ट में पास हुए इन उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है. आयोग की ओर से लिखित परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट अंक समेत फाइनल अंकों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसे चेक और डाउनलोड किया जा सकता है.

कैसे डाउनलोड करें यूपीएससी की मार्कशीट?

यूपीएससी सीएसई 2025 मुख्य परीक्षा के अनुशंसित उम्मीदवारों के अंक को डाउनलोड करने के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यूपीएससी की वेबसाइट के होमपेज पर 'What's New' में नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें मार्क्स संबंधित नोटिफिकेशन दिखेगा. 'Civil Services (Main) Examination, 2025 Marks' पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर पूरी लिस्ट शो हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि किस उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और कुल अंक कितने हासिल किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यूपीएससी सीएसई 10 टॉपर्स अंक 

नाम लिखित परीक्षा इंटरव्यू कुल अंक
अनुज अग्निहोत्री 867 204 1,071
राजेश्वरी सुवे 865 202 1,067
आकाश ढुल 864 193 1,057
राघव झुनझुनवाला 847 195 1,042
ईशान भटनागर 823 215 1,038
जिन्निया अरोरा 822 215 1,037
ए आर राजा मोहिदीन 834 201 1,035
पक्षाल सचिव 837 198 1,035
आस्था जैन 835 198 1,033
उज्ज्वल प्रियांक 846 187 1,033

fallback

यूपीएससी सीएसई 2025 की पूरी मार्कशीट देखने के लिए इस लिंक (UPSC CSE 2025 Candidate Score List) पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से आप कैटेगरी वाइज भी पूरी सूची देख सकते हैं. जानकारी के अनुसार बता दें कि यूपीएससी की ओर से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक 348 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम बनाई गई है और 2 उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक लगा रखी है. आप अन्य डिटेल्स या अपडेट के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- UPSC CSE 2025 Cut Off OUT: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा, देखें OBC से जनरल की कटऑफ

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE topper

Trending news

15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
Aruna Shanbaug
15340 दिन मौत से लड़ी, नहीं मिली इच्छामृत्यु की इजाजत, आरोपी भी छूटा; कहानी अरुणा की
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
amit shah
'सदन कोई मेला नहीं है...,' स्पीकर के अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में क्या बोले शाह?
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
Jagadguru Satishacharya Ji
कैसे पूरा होगा विकसित भारत का संकल्प, जगद्गुरु स्वामी सतिशाचार्य जी महाराज ने बताया
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
amit shah
'जब बोलने का मौका होता है, तब इंग्लैंड में होते हैं...', राहुल गांधी पर भड़के शाह
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
harish rana case
'पहले हटाया जाएगा फूड पाइप, फिर...' इच्छामृत्यु मिलने पर छलका हरीश के पिता का दर्द
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत की खबरों पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, LPG सप्लाई को लेकर कही ये बात
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
Harish Rana Euthanasia Case
पलक झपकती नहीं... इच्छामृत्यु का फैसला देते जज भावुक, अब हरीश के साथ क्या होगा
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात