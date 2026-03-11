UPSC Marksheet 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की मार्कशीट डाउनलोड करने का आसान तरीका, ऐसे चेक करें टॉपर्स के अंक और स्कोर डिटेल्स

UPSC CSE 2025 Marksheet: यूपीएससी की ओर से सीएसई लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और कुल अंकों को जारी कर दिया गया है. आइए टॉपर्स के अंक देखने समेत मार्कशीट को डाउनलोड करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
UPSC Civil Services Examination 2025 Marksheet: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों के अंक जारी किए है जिसमें फाइनल मेरिट लिस्ट के टॉपर्स के अंकों की जानकारी साझा की गई है. यूपीएससी के अंतिम रिजल्ट में अनुज अग्निहोत्री ने पूरे देश में पहली रैंकिंग हासिल की. दूसरे नंबर पर राजेश्वरी सुवे एम और तीसरे नंबर पर अकांश ढुल का नाम शामिल है. ये तीनों यूपीएससी सीएसई 2025 परीक्षा में टॉप करने वाले टॉपर्स हैं. ये रिजल्ट अगस्त 2025 में आयोजित लिखित परीक्षा और दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू के बाद घोषित किया गया है जिसमें कुल 958 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई.
फाइनल रिजल्ट में पास हुए इन उम्मीदवारों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और विभिन्न केंद्रीय सेवाओं में ग्रुप 'ए' और ग्रुप 'बी' में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है. आयोग की ओर से लिखित परीक्षा और पर्सनालिटी टेस्ट अंक समेत फाइनल अंकों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, जिसे चेक और डाउनलोड किया जा सकता है.
यूपीएससी सीएसई 2025 मुख्य परीक्षा के अनुशंसित उम्मीदवारों के अंक को डाउनलोड करने के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं. यूपीएससी की वेबसाइट के होमपेज पर 'What's New' में नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें मार्क्स संबंधित नोटिफिकेशन दिखेगा. 'Civil Services (Main) Examination, 2025 Marks' पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर पूरी लिस्ट शो हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि किस उम्मीदवार ने लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और कुल अंक कितने हासिल किए हैं.
|नाम
|लिखित परीक्षा
|इंटरव्यू
|कुल अंक
|अनुज अग्निहोत्री
|867
|204
|1,071
|राजेश्वरी सुवे
|865
|202
|1,067
|आकाश ढुल
|864
|193
|1,057
|राघव झुनझुनवाला
|847
|195
|1,042
|ईशान भटनागर
|823
|215
|1,038
|जिन्निया अरोरा
|822
|215
|1,037
|ए आर राजा मोहिदीन
|834
|201
|1,035
|पक्षाल सचिव
|837
|198
|1,035
|आस्था जैन
|835
|198
|1,033
|उज्ज्वल प्रियांक
|846
|187
|1,033
यूपीएससी सीएसई 2025 की पूरी मार्कशीट देखने के लिए इस लिंक (UPSC CSE 2025 Candidate Score List) पर क्लिक कर सकते हैं. यहां से आप कैटेगरी वाइज भी पूरी सूची देख सकते हैं. जानकारी के अनुसार बता दें कि यूपीएससी की ओर से सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक 348 अनुशंसित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अनंतिम बनाई गई है और 2 उम्मीदवारों के रिजल्ट पर रोक लगा रखी है. आप अन्य डिटेल्स या अपडेट के लिए यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं.
