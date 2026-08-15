UPSC Civil Services Mains Admit Card Out: जारी हुआ यूपीएससी सिविल मेंस एडमिट कार्ड; ऐसे करें डाउनलोड

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सर्विसेज मेन्स परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 में सफलता हासिल की है, वे अब मेन्स परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.
हालांकि, एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है. उम्मीदवार अपने रजिस्टर्ड लॉगिन डिटेल्स की मदद से इसे डाउनलोड कर सकते हैं?
UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं?
“e-Admit Card: Civil Services (Main) Examination, 2026” लिंक खोलें?
“Click Here” विकल्प पर क्लिक करें?
लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें?
सबमिट करने के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करें?
भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट निकाल लें?
UPSC Civil Services Mains Examination 2026 का आयोजन 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा. आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार परीक्षा दो शिफ्ट में होगी. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक निर्धारित है?
मेन्स परीक्षा की शुरुआत 21 अगस्त को Essay Paper से होगी. इसके बाद 22 और 23 अगस्त को General Studies के पेपर आयोजित किए जाएंगे. वहीं Indian Language, English और Optional Subject से जुड़े पेपर 29 और 30 अगस्त को होंगे. उम्मीदवारों को प्रत्येक पेपर की तारीख और समय अपने एडमिट कार्ड पर भी ध्यान से जांच लेना चाहिए?
UPSC Mains Hall Ticket उम्मीदवार की परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी वाला दस्तावेज है. इसमें उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा की तारीख और समय जैसी जानकारी दर्ज होगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यानपूर्वक जांच लें?
अगर उम्मीदवार को एडमिट कार्ड में नाम, रोल नंबर, फोटो, हस्ताक्षर, परीक्षा केंद्र या किसी अन्य जानकारी में गलती या विसंगति दिखाई देती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में उम्मीदवार को जल्द से जल्द UPSC से संपर्क कर समस्या की जानकारी देनी चाहिए. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए इसे सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है?
उम्मीदवारों को परीक्षा के दिन एडमिट कार्ड साथ लेकर जाना होगा. बिना वैध हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के साथ उसका प्रिंटआउट तैयार रखना बेहतर होगा. उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य निर्देशों को भी पहले से जांच लेना चाहिए?