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UPSC प्रीलिम्स के लिए बचा है कम समय; टॉपर्स की ये 'थ्री-लेयर' रणनीति बदल देगी आपकी किस्मत

upsc civil services prelims 2026: UPSC 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को नई किताबों के बजाय पुराने विषयों के गहन रिवीजन और पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. नियमित मॉक टेस्ट की जांच और पिछले डेढ़ साल के करेंट अफेयर्स का अभ्यास ही इस कठिन परीक्षा में सफलता की कुंजी है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 12:44 PM IST
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UPSC प्रीलिम्स के लिए बचा है कम समय; टॉपर्स की ये 'थ्री-लेयर' रणनीति बदल देगी आपकी किस्मत

upsc civil services prelims 2026: UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2026 की प्रारंभिक परीक्षा अब ज्यादा दूर नहीं है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस साल परीक्षा देने जा रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी को सही दिशा में ले जाना बहुत जरूरी है. इस समय नई किताबें शुरू करने से बेहतर है कि जो पढ़ चुके हैं, उसी को मजबूत किया जाए. बार-बार दोहराने से विषय ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. इसलिए रोजाना रिवीजन के लिए समय जरूर निकालें.

आखिरी समय में पढ़ाई की रणनीति बहुत साफ होनी चाहिए. कोशिश करें कि दिन में कम से कम तीन बार छोटे-छोटे हिस्सों में रिवीजन करें. इससे याद की हुई चीजें लंबे समय तक दिमाग में बनी रहती हैं. पढ़ाई को ज्यादा भारी न बनाएं. छोटे टॉपिक लेकर पढ़ें और उन्हें अच्छे से समझें. इससे आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और तनाव भी कम होगा.

मॉक टेस्ट हैं सबसे जरूरी

मॉक टेस्ट इस समय सबसे ज्यादा काम आते हैं. नियमित रूप से टेस्ट देने से आपको असली परीक्षा का अनुभव मिलता है. इससे समय प्रबंधन भी बेहतर होता है. साथ ही अपनी गलतियों का पता चलता है. हर टेस्ट के बाद उसका विश्लेषण जरूर करें. देखें कि कहां गलती हुई और क्यों हुई. कमजोर विषयों पर ज्यादा ध्यान दें और उन्हें सुधारने की कोशिश करें.

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पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल करना भी बहुत जरूरी है. कम से कम 5 से 10 साल के पेपर जरूर देखें. इससे यह समझ आता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं. कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. इससे पढ़ाई का फोकस सही दिशा में जाता है. बेकार की चीजों पर समय खर्च नहीं होता और तैयारी बेहतर हो जाती है.

करेंट अफेयर्स को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. यह परीक्षा का अहम हिस्सा होता है. पिछले एक से डेढ़ साल के जरूरी घटनाक्रम अच्छे से पढ़ लें. रोजाना अखबार या भरोसेमंद स्रोत से जानकारी लें. जरूरी नोट्स बनाएं और समय-समय पर उन्हें दोहराते रहें. सही रणनीति और लगातार अभ्यास से आप इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Gate 2026 परीक्षा पास करने वालों के लिए सरकारी नौकरी... 13 अप्रैल तक मौका, मिल सकेगा 21 लाख रुपये का सालाना पैकेज

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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