UPSC CMS Result 2025 OUT: कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम फाइनल रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट करें चेक

UPSC CMS Result 2025 Releasd: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज, 22 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर कंबाइंड मेडिकल सर्विस (CMS) एग्जामिनेशन का फाइनल रिजल्ट PDF फॉर्म में जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना परिणाम रोल नंबर के माध्यम से चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

यूपीएससी की ओर से कंबाइंड मेडिकल सर्विस परीक्षा का आयोजन 20 जुलाई, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड मोड में किया गया था. परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की गई थी. पहली शिफ्ट सुबह 09:30 से 11:30 बजे तक और दूसरी दोपहर 02:30 से शाम 04:30 बजे तक हुई थी. वहीं, पहले चरण की परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए पर्सनैलिटी टेस्ट आयोजित किए गए थे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

UPSC CMS फाइनल रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Final Result: Combined Medical Services Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां फिर से 'Final Result: Combined Medical Services Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां 'Combined Medical Services Examination, 2025' PDF लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रोल नंबर के माध्यम से परिणाम चेक करें.

फिर रिजल्ट का PDF डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

UPSC CMS रिजल्ट 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

