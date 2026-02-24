दिल्ली की मशहूर UPSC कोचिंग पर CCPA की कार्रवाई, छात्रों को गुमराह करने का आरोप, 2 साल में दूसरी पेनल्टी

देश में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के बीच कोचिंग संस्थानों के दावे कितने सही हैं इस पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं. सरकार की उपभोक्ता सुरक्षा संस्था ने एक बड़े कोचिंग सेंटर पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा दिया है. Central Consumer Protection Authority (CCPA) ने दिल्ली के Vajirao & Reddy Institute पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि संस्थान ने अपने विज्ञापनों में गलत जानकारी देकर छात्रों को गुमराह किया है.

क्या था पूरा मामला

संस्थान ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के रिजल्ट के बाद दावा किया था कि उसके यहां से 1,016 सीटों में से 645 चयन हुए हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि टॉप 10 में 6 और टॉप 50 में 35 उम्मीदवार उनके छात्र थे. इन दावों को इस तरह दिखाया गया कि जैसे इन सभी छात्रों ने अपनी पूरी तैयारी जैसे प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू तीनों चरण में ही इसी कोचिंग से की हो.

जांच में क्या सामने आया

जांच में पता चला कि कई उम्मीदवारों ने सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जॉइन किया था. वे पहले ही प्रीलिम्स और मेन्स पास कर चुके थे. इसके अलावा 431 छात्रों के फॉर्म में यह भी साफ नहीं था कि उन्होंने कौन सा कोर्स लिया था और कई जगह तारीख भी नहीं थी.

बता दें, संस्थान फीस की रसीद या कोई पुख्ता सबूत भी नहीं दे पाया है. CCPA का कहना है कि इस तरह की अधूरी जानकारी देने से ऐसा लगता है कि सभी सफल छात्र इसी संस्थान से पढ़े हैं जो सही नहीं है.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

यह पहली बार नहीं है जब इस संस्थान पर कार्रवाई हुई है. इससे पहले UPSC 2022 के रिजल्ट को लेकर भी भ्रामक विज्ञापन देने पर इस पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था. बार-बार गलती करने की वजह से इस बार ज्यादा सख्त कदम उठाया गया है.

मामला क्यों है गंभीर

हर साल करीब 11 लाख छात्र सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं. ऐसे में अगर कोचिंग संस्थान गलत दावे करते हैं तो छात्र और उनके परिवार समय और पैसा दोनों गलत जगह लगा सकते हैं. सरकार का साफ कहना है कि किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापन बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे. कोचिंग संस्थानों को सही और पूरी जानकारी देना जरूरी है ताकि छात्र सही फैसला ले सकें.

