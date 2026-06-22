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UPSC का CSAT बदलेगा या खत्म होगा? आज संसद में होगी बड़ी बैठक, लाखों अभ्यर्थियों की टिकी नजर

UPSC CSAT को लेकर आज संसद की स्थायी समिति की अहम बैठक होने जा रही है. समिति CSAT के प्रभाव, ग्रामीण और आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों पर पड़ने वाले असर तथा केंद्र सरकार में खाली पदों को भरने की रणनीति पर चर्चा करेगी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 22, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:33 PM IST
UPSC का CSAT बदलेगा या खत्म होगा? आज संसद में होगी बड़ी बैठक, लाखों अभ्यर्थियों की टिकी नजर

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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