यूपीएसी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. संसद की स्थायी समिति UPSC प्रीलिम्स परीक्षा के CSAT यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की समीक्षा करने जा रही है. यह बैठक संसद भवन एनेक्सी में आयोजित होगी, जहां समिति CSAT के मौजूदा स्वरूप और उसके प्रभाव पर चर्चा करेगी. इसके साथ ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को जल्द भरने की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा. इस बैठक पर खास नजर इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से कई अभ्यर्थी और विशेषज्ञ CSAT पैटर्न में बदलाव की मांग कर रहे हैं.
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस के अनुसार बैठक में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव और UPSC के सचिव भी शामिल होंगे. समिति यह समझने की कोशिश करेगी कि वर्ष 2011 में लागू किए गए CSAT का सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों पर क्या प्रभाव पड़ा है. चर्चा का मुख्य विषय यह रहेगा कि इस पेपर से उम्मीदवारों को कितना फायदा हुआ और किन वर्गों को नुकसान पहुंचा. समिति यह भी देखेगी कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर दे रही है या नहीं. इसके अलावा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी.
संसदीय समिति का मानना है कि CSAT में गणितीय और तार्किक प्रश्नों पर अधिक जोर दिया जाता है. इसी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों, हिंदी माध्यम और आर्ट्स बैकग्राउंड के कई अभ्यर्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है. समिति के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद कृपाशंकर सिंह (इनपुट के अनुसार पूर्व डीजीपी का उल्लेख) पहले भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं. उनका कहना है कि इंजीनियरिंग और विज्ञान पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को इस पेपर में स्वाभाविक बढ़त मिल जाती है. कई अभ्यर्थियों का तर्क है कि सामान्य अध्ययन (GS) में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद वे CSAT क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे उनकी पूरी उम्मीदवारी प्रभावित हो जाती है.
समिति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या CSAT के वर्तमान ढांचे में बदलाव की जरूरत है. आंकड़ों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों में बड़ी संख्या इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आती है. आलोचकों का कहना है कि इससे विविध विषयों और पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है. इसी कारण कुछ विशेषज्ञ CSAT को हटाने या इसके स्वरूप में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला UPSC और केंद्र सरकार को ही लेना होगा. फिलहाल आज की बैठक से यह संकेत जरूर मिल सकता है कि भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या नहीं. लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है. हालांकि, बैठक के बाद जो भी फैसला आएगा फिर से खबर अपडेट किया जाएगा.