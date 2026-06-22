समिति के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या CSAT के वर्तमान ढांचे में बदलाव की जरूरत है. आंकड़ों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने वाले उम्मीदवारों में बड़ी संख्या इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आती है. आलोचकों का कहना है कि इससे विविध विषयों और पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्रों का प्रतिनिधित्व कम हो रहा है. इसी कारण कुछ विशेषज्ञ CSAT को हटाने या इसके स्वरूप में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं. हालांकि अंतिम फैसला UPSC और केंद्र सरकार को ही लेना होगा. फिलहाल आज की बैठक से यह संकेत जरूर मिल सकता है कि भविष्य में सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या नहीं. लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब इस बैठक के नतीजों पर टिकी हुई है. हालांकि, बैठक के बाद जो भी फैसला आएगा फिर से खबर अपडेट किया जाएगा.