UPSC CSE 2025 Cut-Off: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा, देखें OBC से जनरल की कटऑफ

UPSC CSE 2025 Cut-Off List: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने हाल में सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था. 9 मार्च 2026 को संघ लोक सेवा आयोग ने सीएसई 2025 का कटऑफ भी जारी कर दिया है. आयोग की ओर से सीएसई 2025 के प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरणों के लिए कट-ऑफ अंक का ऐलान किया गया है. यूपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंकों को मिलाकर अंतिम परिणाम तैयार किया जाता है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए अंतिम कट-ऑफ 963 अंक है. जबकि, ओबीसी के लिए 931, एससी के लिए 905, एसटी के लिए 902 और ईडब्ल्यूएस के लिए अंतिम कट-ऑफ 926 है.

कहां से चेक करें यूपीएससी सीएसई कट ऑफ?

संघ लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए कट-ऑफ जारी कर दिया है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम पास होने का कटऑफ अंक 963 है. ऑफिशियल वेबसाइट पर कटऑफ चेक कर सकते हैं.

जीएस पेपर-I के आधार पर कटऑफ तय

जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी की ओर से कट-ऑफ अंक को सिर्फ जीएस पेपर-I के आधार तय किया गया है. सिविल सेवा परीक्षा के के नियम-15 के अनुसार जीएस पेपर-II पास करने के लिए 33 प्रतिशत अंक की जरूरत है.

UPSC CSE 2025 Cut Off: कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट

यूपीएससी की ओर से के प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा की गई है. कैटेगरी वाइज कितनी-कितनी कटऑफ है, आइए इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं.

सीएस (प्रारंभिक) कट ऑफ लिस्ट

सामान्य वर्ग के लिए 92.66 अंक

ओबीसी के लिए 92.00 अंक

ईडब्ल्यूएस के लिए 89.34 अंक

एससी के लिए 84.00 अंक

एसटी के लिए 82.66 अंक

PwBD-1 के लिए 76.66 अंक

PwBD-2 के लिए 54.66 अंक

PwBD-3 के लिए 40.66 अंक

PwBD-5 के लिए 40.66 अंक

सीएस (मुख्य) कट ऑफ लिस्ट

सामान्य वर्ग के लिए 739 अंक

ओबीसी के लिए 717 अंक

ईडब्ल्यूएस के लिए 706 अंक

एससी के लिए 84.00 अंक

एसटी के लिए 694 अंक

PwBD-1 के लिए 703 अंक

PwBD-2 के लिए 708 अंक

PwBD-3 के लिए 536 अंक

PwBD-5 के लिए 451 अंक

सीएस (फाइनल) कट ऑफ लिस्ट

सामान्य वर्ग के लिए 963 अंक

ओबीसी के लिए 931 अंक

ईडब्ल्यूएस के लिए 926 अंक

एससी के लिए 905 अंक

एसटी के लिए 902 अंक

PwBD-1 के लिए 917 अंक

PwBD-2 के लिए 944 अंक

PwBD-3 के लिए 804 अंक

PwBD-5 के लिए 631 अंक

