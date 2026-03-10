Advertisement
Hindi Newsशिक्षाUPSC CSE 2025 Cut-Off: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा, देखें OBC से जनरल की कटऑफ

UPSC CSE 2025 Cut-Off: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा, देखें OBC से जनरल की कटऑफ

UPSC CSE 2025 Cut-Off List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा कर दी गई है. आइए जानते हैं ओबीसी से लेकर अन्य वर्गों के लिए कितना कट ऑफ है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 10, 2026, 11:31 AM IST
UPSC CSE 2025 Cut-off Announced
UPSC CSE 2025 Cut-Off List: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने हाल में सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था. 9 मार्च 2026 को संघ लोक सेवा आयोग ने सीएसई 2025 का कटऑफ भी जारी कर दिया है. आयोग की ओर से सीएसई 2025 के प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरणों के लिए कट-ऑफ अंक का ऐलान किया गया है. यूपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंकों को मिलाकर अंतिम परिणाम तैयार किया जाता है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए अंतिम कट-ऑफ 963 अंक है. जबकि, ओबीसी के लिए 931, एससी के लिए 905, एसटी के लिए 902 और ईडब्ल्यूएस के लिए अंतिम कट-ऑफ 926 है.

कहां से चेक करें यूपीएससी सीएसई कट ऑफ?

संघ लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए कट-ऑफ जारी कर दिया है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम पास होने का कटऑफ अंक 963 है. ऑफिशियल वेबसाइट पर कटऑफ चेक कर सकते हैं.

जीएस पेपर-I के आधार पर कटऑफ तय

जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी की ओर से कट-ऑफ अंक को सिर्फ जीएस पेपर-I के आधार तय किया गया है. सिविल सेवा परीक्षा के के नियम-15 के अनुसार जीएस पेपर-II पास करने के लिए 33 प्रतिशत अंक की जरूरत है.

UPSC CSE 2025 Cut Off: कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिस्ट

यूपीएससी की ओर से के प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा की गई है. कैटेगरी वाइज कितनी-कितनी कटऑफ है, आइए इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं.

सीएस (प्रारंभिक) कट ऑफ लिस्ट

  • सामान्य वर्ग के लिए 92.66 अंक
  • ओबीसी के लिए 92.00 अंक
  • ईडब्ल्यूएस के लिए 89.34 अंक
  • एससी के लिए 84.00 अंक
  • एसटी के लिए 82.66 अंक
  • PwBD-1 के लिए 76.66 अंक
  • PwBD-2 के लिए 54.66 अंक
  • PwBD-3 के लिए 40.66 अंक
  • PwBD-5 के लिए 40.66 अंक

सीएस (मुख्य) कट ऑफ लिस्ट

  • सामान्य वर्ग के लिए 739 अंक
  • ओबीसी के लिए 717 अंक
  • ईडब्ल्यूएस के लिए 706 अंक
  • एससी के लिए 84.00 अंक
  • एसटी के लिए 694 अंक
  • PwBD-1 के लिए 703 अंक
  • PwBD-2 के लिए 708 अंक
  • PwBD-3 के लिए 536 अंक
  • PwBD-5 के लिए 451 अंक

सीएस (फाइनल) कट ऑफ लिस्ट

  • सामान्य वर्ग के लिए 963 अंक
  • ओबीसी के लिए 931 अंक
  • ईडब्ल्यूएस के लिए 926 अंक
  • एससी के लिए 905 अंक
  • एसटी के लिए 902 अंक
  • PwBD-1 के लिए 917 अंक
  • PwBD-2 के लिए 944 अंक
  • PwBD-3 के लिए 804 अंक
  • PwBD-5 के लिए 631 अंक

ये भी पढ़ें- UPSC CSEToppers List 2025: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप, यहां देखें टॉपर्स की पूरी लिस्ट

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज

 upsc

