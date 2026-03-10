UPSC CSE 2025 Cut-Off: यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा, देखें OBC से जनरल की कटऑफ

UPSC CSE 2025 Cut-Off List: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा कर दी गई है. आइए जानते हैं ओबीसी से लेकर अन्य वर्गों के लिए कितना कट ऑफ है?
UPSC CSE 2025 Cut-Off List: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने हाल में सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित किया था. 9 मार्च 2026 को संघ लोक सेवा आयोग ने सीएसई 2025 का कटऑफ भी जारी कर दिया है. आयोग की ओर से सीएसई 2025 के प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार चरणों के लिए कट-ऑफ अंक का ऐलान किया गया है. यूपीएससी की ओर से मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षण में प्राप्त अंकों को मिलाकर अंतिम परिणाम तैयार किया जाता है जिसमें सामान्य वर्ग के लिए अंतिम कट-ऑफ 963 अंक है. जबकि, ओबीसी के लिए 931, एससी के लिए 905, एसटी के लिए 902 और ईडब्ल्यूएस के लिए अंतिम कट-ऑफ 926 है.
संघ लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए कट-ऑफ जारी कर दिया है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कम से कम पास होने का कटऑफ अंक 963 है. ऑफिशियल वेबसाइट पर कटऑफ चेक कर सकते हैं.
जानकारी के लिए बता दें कि यूपीएससी की ओर से कट-ऑफ अंक को सिर्फ जीएस पेपर-I के आधार तय किया गया है. सिविल सेवा परीक्षा के के नियम-15 के अनुसार जीएस पेपर-II पास करने के लिए 33 प्रतिशत अंक की जरूरत है.
यूपीएससी की ओर से के प्रारंभिक, मुख्य और अंतिम कट-ऑफ की घोषणा की गई है. कैटेगरी वाइज कितनी-कितनी कटऑफ है, आइए इसकी पूरी लिस्ट देखते हैं.
