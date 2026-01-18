UPSC CSE 2025 इंटरव्यू शेड्यूल में बड़ा बदलाव, 22 जनवरी की इस शिफ्ट का पर्सनैलिटी टेस्ट रद्द, जानिए नई डेट

UPSC CSE 2025 Interview Rescheduled: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट के शेड्यूल में बड़ा बदलाव किया है. ऐसे में जो शॉर्टलिस्ट उम्मीदवार 22 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाले इंटरव्यू राउंड में शामिल होने वाले थे, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, आयोग ने 22 जनवरी, 2026 को आयोजित होने वाले इंटरव्यू के एक विशेष सत्र राउंड को स्थगित कर दिया गया है. यूपीएससी सीएसई 2025 के इंटरव्यू शेड्यूल में बदलाव उन उम्मीदवारों के लिए किया गया है, जिनका इंटरव्यू 22 जनवरी, 2026 को दोपहर वाली शिफ्ट में होना था.

अब इस दिन होगी इंटरव्यू

आयोग ने यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि 'CSME-2025 के उम्मीदवारों का पर्सनैलिटी टेस्ट, जो 22.01.2026 (दोपहर के सत्र) को आयोजित होने वाला था, अब 27.02.2026 (शुक्रवार) को पुनर्निर्धारित किया गया है, क्योंकि गणतंत्र दिवस परेड 2026 के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण 22.01.2026 को ऑफिस जल्दी बंद हो जाएगा.' इसलिए यह निर्णय लिया गया है. आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, 22 जनवरी 2026 को दोपहर की शिफ्ट में होने वाला इंटरव्यू अब 27 फरवरी, 2026 को सुबह की शिफ्ट में 09 बजे आयोजित किया जाएगा.

जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी सीएसई 2025 की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण पर है. यूपीएससी सीएसई 2025 की मेंस परीक्षा में कुल 2,736 उम्मीदवार सफल हुए थे, उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. वहीं, यूपीएससी सीएसई 2025 का पर्सनैलिटी टेस्ट 8 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गया है, जो 27 फरवरी, 2026 तक चलेगा. यूपीएससी सीएसई 2025 का इंटरव्यू राउंड 275 अंक होल्ड करता है और मेरिट लिस्ट में निर्णायक भूमिका निभाता है. पर्सनैलिटी टेस्ट के बाद आयोग की ओर से फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

