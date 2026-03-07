Advertisement
UPSC में गजब की वापसी! पहले रैंक 342, फिर 295 और अब सीधे AIR 3, हरियाणा के एकांश ढुल ने कर दिया कमाल

संघ लोक सेवा आयोग ने 6 मार्च 2026 को सिविल सेवा परीक्षा 2025 का अंतिम परिणाम जारी किया है. इस बार देश भर के लाखों उम्मीदवारों में से हरियाणा के एकांश ढुल ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल की है. यह उनके लिए बड़ी उपलब्धि है क्योंकि उन्होंने पहले भी यूपीएससी परीक्षा पास की थी और लगातार मेहनत करते हुए इस बार टॉप रैंक हासिल की है.

Mar 07, 2026, 10:35 AM IST
हरियाणा के एकांश ढुल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल की है. खास बात यह है कि उन्होंने लगातार तीसरी बार यूपीएससी परीक्षा पास की है. पहले वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में अधिकारी हैं, लेकिन इस बार की शानदार रैंक के बाद अब उनके आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है. उनकी सफलता मेहनत, धैर्य और लगातार कोशिश करते रहने की मिसाल मानी जा रही है.

यूपीएससी 2025 में तीसरी रैंक
यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया. दूसरे स्थान पर मदुरई की राजेश्वरी सुवे एम रहीं, जबकि हरियाणा के एकांश ढुल को तीसरी रैंक मिली है. इस सफलता के साथ एकांश देश के टॉप तीन उम्मीदवारों में शामिल हो गए हैं.

कौन हैं एकांश ढुल
एकांश ढुल हरियाणा के रहने वाले हैं और फिलहाल इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं. उन्हें यह सेवा साल 2023 की यूपीएससी परीक्षा में मिली थी. अब 2025 की परीक्षा में तीसरी रैंक मिलने के बाद उनके आईएएस बनने की संभावना है. नई सेवा मिलने के बाद उन्हें मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में ट्रेनिंग के लिए जाना होगा.

परिवार से मिला पूरा सहयोग
एकांश का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ था. बाद में उनका परिवार पंचकूला में रहने लगा. उनके पिता कृष्ण ढुल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता हैं. वे हरियाणा स्टेट काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर चुके हैं.

बता दें, एकांश की मां एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं. उन्होंने ही अपने बेटे को सिविल सेवा की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया. बेटे की सफलता पर पिता कृष्ण ढुल ने कहा कि वे इस खुशी को शब्दों में नहीं बता सकते. उन्होंने बताया कि पिछले आठ सालों में एकांश ने बहुत मेहनत की है और पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखा. उन्होंने यह भी कहा कि एकांश की मां का इसमें सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने हर समय बेटे का साथ दिया.

पढ़ाई चंडीगढ़ और दिल्ली में
एकांश की शुरुआती पढ़ाई चंडीगढ़ के अलग-अलग स्कूलों में हुई. इसके बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आए. दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने बीए ऑनर्स की डिग्री ली. कॉलेज के समय से ही उनका सपना सिविल सेवा में जाने का था. परिवार ने भी उन्हें हर कदम पर प्रोत्साहित किया और अब उन्होंने टॉप कर दिया है.

असफलता से सीखा और आगे बढ़े
एकांश का यह चौथा प्रयास था. उन्होंने पहली बार यूपीएससी की परीक्षा साल 2021 में दी थी. उस समय उन्होंने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन मेन्स में सफल नहीं हो पाए. इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखकर और ज्यादा मेहनत की.

लगातार तीन बार पास की परीक्षा
एकांश ने इसके बाद लगातार तीन बार यूपीएससी परीक्षा पास की. यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2023 में उनकी ऑल इंडिया रैंक 342 थी. जिसके आधार पर उन्हें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस मिली. इसके बाद उन्होंने रैंक सुधारने के लिए फिर से परीक्षा दी और 2024 में उनकी रैंक 295 रही. अब 2025 की परीक्षा में उन्होंने बड़ी छलांग लगाते हुए पूरे देश में तीसरी रैंक हासिल की है.

रिजल्ट ऐसे करें चेक
जो उम्मीदवार फरवरी 2025 में हुए यूपीएससी इंटरव्यू में शामिल हुए थे वे अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं. आयोग ने फिलहाल सफल उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और रैंक की सूची जारी की है. यूपीएससी के अनुसार सभी उम्मीदवारों के फाइनल मार्क्स करीब 15 दिनों के अंदर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: 20 बार के फेलियर के बाद भी नहीं मानी हार… सिलाई करने वाली मां के बेटे ने UPSC में गाड़ दिया झंडा
 

