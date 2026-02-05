एक बार IAS-IPS बन जाने के बाद बार-बार नहीं दे सकेंगे UPSC CSE एग्जाम, री-अटेम्प्ट के नए नियम होंगे लागू

UPSC CSE 2026 Attempt Limits: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है. आयोग ने यूपीएससी सीएसई 2026 की परीक्षा के नियमों को लेकर कई बदलाव किए हैं, जिनमें से अहम नियुक्त IAS, IPS, IFS और IRS जैसे नियुक्त ग्रुप-A अफसरों के परीक्षा में दोबारा बैठने के संबंध से जुड़ा है. लागू नए नियमों के मुताबिक, अब नियुक्त अफसरों के पास पहले की तरह बार-बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में शामिल होने की आजादी नहीं रहेगी. आयोग ने नोटिफिकेशन में यह साफ किया गया कि अब सेवाओं में पहले से नियुक्त अधिकारियों के री-अटेंप्ट देने की आजादी पर प्रतिबंध लगेंगे.

सीएसई 2026 की अधिसूचना में यूपीएससी ने IAS, IPS, IFS, IRS और अन्य ग्रुप-ए सेवाओं में पहले से नियुक्त अधिकारियों की परीक्षा में भागीदारी पर और भी अधिक प्रतिबंध लगा दिए हैं. आयोग ने साफ किया कि नियुक्त अधिकारी सिविल सेवा परीक्षाओं में अटेंप्ट दे सकते या नहीं.

ये भी पढ़ें: UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

Add Zee News as a Preferred Source

UPSC CSE परीक्षा के लिए आवेदन करने पर लगे ये प्रतिबंध-

जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) या भारतीय विदेश सेवा (IFS) में नियुक्त हुए हैं और उस सेवा के सदस्य बने रहते हैं, वे सिविल सेवा परीक्षा-2026 में बैठने के पात्र नहीं होंगे. यदि ऐसे उम्मीदवार सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 समाप्त होने के बाद IAS या IFS में नियुक्त होते हैं और उस सेवा के सदस्य बने रहते हैं, तो वे सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 में उत्तीर्ण होने के बावजूद सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 में बैठने के पात्र नहीं होंगे. वहीं, जो उम्मीदवार सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के प्रारंभ होने के बाद लेकिन आयोग द्वारा परिणाम घोषित होने से पहले IAS या IFS में नियुक्त होते हैं और उस सेवा के सदस्य बने रहते हैं, तो सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उन पर विचार नहीं किया जाएगा. जो उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के पद पर चयनित या नियुक्त हुए हैं, वे CSE-2026 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने या आवंटित होने के पात्र नहीं होंगे. यदि, CSE-2026 के परिणाम के आधार पर IPS या केंद्रीय सेवा समूह 'ए' में आवंटित उम्मीदवार अन्यथा पात्र हैं, तो उनके पास तत्काल बाद में होने वाली सीएसई-2027 परीक्षा में बैठने का विकल्प होगा, लेकिन निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन-

ऐसा उम्मीदवार CSE-2027 परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा, यदि उसे संबंधित प्राधिकारी द्वारा सीएसई-2026 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए प्रशिक्षण से छूट दी जाती है. उसे सीएसई-2027 परीक्षा में बैठने के लिए प्रशिक्षण में शामिल होने से केवल एक बार की छूट दी जाएगी.

चयनित उम्मीदवार केवल फाउंडेशन कोर्स (FC) में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

हालांकि, यदि ऐसा कोई उम्मीदवार न तो सीएसई-2026 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए प्रशिक्षण में शामिल होता है और न ही प्रशिक्षण में शामिल होने से छूट लेता है, तो सीएसई-2026 के आधार पर उसका सेवा आवंटन रद्द हो जाएगा.

यदि अंततः CSE-2027 के आधार पर उनकी अनुशंसा की जाती है, तो वे CSE-2026 या CSE-2027 के आधार पर आवंटित सेवा को स्वीकार कर सकते हैं और CSE-2027 के लिए निर्धारित प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं. इस स्तर पर, उनके द्वारा चुनी गई सेवा के अलावा किसी अन्य सेवा में उनका आवंटन रद्द माना जाएगा. यदि CSE-2027 के आधार पर उन्हें किसी भी सेवा में आवंटित नहीं किया जाता है, तो वे CSE-2026 के माध्यम से आवंटित सेवा में शामिल हो सकते हैं.

हालांकि, यदि वह CSE-2026 या CSE2027 के आधार पर आवंटित सेवा के लिए प्रशिक्षण में शामिल नहीं होता है, तो दोनों सेवाओं में उसका आवंटन रद्द माना जाएगा.

ऐसे उम्मीदवारों की वरिष्ठता का निर्धारण उनके द्वारा आवंटित सेवा में शामिल होने के आधार पर किया जाएगा, जो कि CSE-2026 या CSE-2027 के आधार पर होगा और इसे कम नहीं किया जाएगा.

हालांकि, उसे CSE-2028 और उसके बाद किसी भी CSE परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह आवंटित सेवा से इस्तीफा नहीं दे देता/देती.

यदि उम्मीदवार प्रशिक्षण में शामिल होने से एक बार की छूट का लाभ उठाने के बाद, यदि वह अन्यथा पात्र है, तो किसी भी आगामी CSE परीक्षा में उपस्थित होने के अपने शेष प्रयासों का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे CSE-2026 या CSE-2027 के आधार पर आवंटित किसी भी सेवा में शामिल नहीं होना चाहिए और उक्त सेवा आवंटन स्वतः रद्द हो जाएगा.

CSE-2025 या उससे पहले के वर्षों के आधार पर किसी भी सेवा में आवंटित उम्मीदवार को, उनकी पसंद के अनुसार CSE-2026 या CSE-2027 में एक बार परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपने शेष प्रयास का उपयोग कर सकें, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और उन्हें सेवा से इस्तीफा देने की आवश्यकता न हो. हालांकि, CSE-2028 या उसके बाद की परीक्षाओं में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपनी आवंटित सेवा से इस्तीफा देना होगा.

UPSC CSE 2026 में 933 पदों पर होगी भर्ती

यूपीएससी सीएसई 2026 में ग्रुप-A और ग्रुप-B के सेवाओं में कुल 933 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 24 फरवरी, 2026 की शाम 6 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 परीक्षा का आयोजन 24 मई, 2026 को किया जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

UPSC CSE 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

UPSC CSE 2026 ऑनलाइन आवेदन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: CSB Recruitment 2026: सेंट्रल सिल्क बोर्ड में साइंटिस्ट पदों पर निकली नई वैकेंसी, इस डेट तक आवेदन करने का मौका, जानें सैलरी