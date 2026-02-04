Advertisement
trendingNow13097944
Hindi Newsशिक्षाUPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

UPSC CSE Notification 2026: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन upsc.gov.in पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

UPSC CSE Notification 2026 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं. 

933 पदों पर होगी भर्ती
यूपीएससी ने सीएसई 2026 के लिए कुल 933 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी से 24 फरवरी, 2026 को शाम 06.00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 परीक्षा का आयोजन 24 मई, 2026 को किया जाएगा.

933 पदों में से इनते पद आरक्षित-

Add Zee News as a Preferred Source

  • PwBD - 33 पद 

  • ब्लाइंडनेस और लो विजन - 07 पद

  • बधिर (Deaf) और कम सुनने वाले - 11 पद

  • चलने-फिरने में अक्षमता (Locomotor Disability) - 08 पद ((इसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं)

  • एकाधिक विकलांगता (Multiple Disabilities) - 07 पद

UPSC CSE 2026 ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

UPSC CSE 2026 आवेदन प्रक्रिया 
UPSC CSE 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी की है या नहीं. दरअसल, OTR एक आजीवन रजिस्ट्रेशन है और इससे जनरेट होने वाला यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) भविष्य की सरकारी परीक्षाओं, नौकरियों, आदि के लिए उपयोग किया जाएगा. जिसके तहत किसी सरकारी पोर्टल, आयोग जैसे- UPSC, SSC या अन्य संस्था की वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट्स केवल एक बार दर्ज करने होते हैं.

आयु सीमा 
आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2026 के आधार पर 21 साल और अधिकमत आयु 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

  • SC/ST- 5 साल

  • OBC - 3 साल

  • रक्षा सेवा कार्मिक - 3 साल 

  • एक्स- सर्विसमैन - 5 साल 

उम्मीदवार अपने वर्ग अनुसार दे सकते हैं इतने अटेंप्ट-

  • जनरल/EWS - 06 अटेंप्ट 

  • OBC - 09 अटेंप्ट 

  • SC/ST - असीमित

  • PwBD (GL/EWS/OBC) - 9 अटेंप्ट

  • PwBD (SC/ST) - असीमित

UPSC CSE 2026 आवेदन डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026: जनवरी सेशन-1 आंसर-की जारी, jeemain.nta.nic.in से करें डाउनलोड, ऐसे दर्ज करें आपत्ति

जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी सीएसई भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) सहित 20 से अधिक ग्रुप A और B सेवाओं के लिए आयोजित किया जाता है. आयोग की ओर से इस सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है. जिसमें तीन चरण शामिल होते हैं- प्रारंभिक (Prelims), मुख्य (Mains) और साक्षात्कार (Interview). तीनों चरणों के आधार पर ही उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सिविल सर्वेंट पर होती है.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ये भी पढ़ें: ESIC में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! इंश्योरेंस मेडिकल ऑफिसर के 225 पदों पर आवेदन शुरू, 1.77 लाख होगी सैलरी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE Notification 2026

Trending news

'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
Nishikant Dubey
'लेटर बम' से सियासी घमासान, निशिकांत दुबे की तरफ बढ़े विपक्षी सांसद, फिर हुआ ये...
घाटी में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी, 1 को मार गिराया
Jammu-kashmir
घाटी में सेना का प्रहार, जमकर बरस रही गोलियां, घिरे 2-3 आतंकवादी, 1 को मार गिराया
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
West Bengal
SIR को लेकर SC में सुनवाई, ममता बनर्जी ने लगाया बंगाल को टारगेट करने का आरोप
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
Manipur CM
युमनाम खेमचंद ने ली मणिपुर के सीएम पद की शपथ, लेकिन सामने खड़ी हैं ये चुनौतियां
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
sharad pawar
पटरी से उतरी NCP की 'मर्जर ट्रेन', दिल्ली दौरा छोड़ अचानक बारामती लौटे 'बड़े' पवार
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
Turkiye Flight
इंजन में आग लगते ही इमरजेंसी लैंडिग, कोलकाता में उतरा तुर्की का विमान
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
PM Modi
'वास्को डी गामा 11 महीनों में भारत पहुंच गया, लेकिन..', खरगे का मोदी पर हल्ला बोल
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
Shashi Tharoor
संसद की सीढ़ियों पर गिरे थरूर को अखिलेश यादव का सहारा; सोशल मीडिया पर Video वायरल
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
Supreme Court News
इसमें कोई डाउट नहीं मैडम! चीफ जस्टिस ने ऐसा क्या कहा, ममता बनर्जी ने जोड़ लिए हाथ
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा
Mamata Banerjee
'दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाएंगी ममता',SIR मुद्दे के बीच BJP ने बंगाल CM को घेरा