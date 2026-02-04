UPSC CSE 2026 Notification OUT: upsc.gov.in पर जारी हुआ नोटिफिकेशन, 933 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू, जानें पूरी डिटेल

UPSC CSE Notification 2026 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज, 4 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के लिए तैयारी के साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर जारी नोटिफिकेशन को चेक करने के साथ डाउनलोड कर सकते हैं.

933 पदों पर होगी भर्ती

यूपीएससी ने सीएसई 2026 के लिए कुल 933 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 फरवरी से 24 फरवरी, 2026 को शाम 06.00 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 परीक्षा का आयोजन 24 मई, 2026 को किया जाएगा.

933 पदों में से इनते पद आरक्षित-

PwBD - 33 पद

ब्लाइंडनेस और लो विजन - 07 पद

बधिर (Deaf) और कम सुनने वाले - 11 पद

चलने-फिरने में अक्षमता (Locomotor Disability) - 08 पद ((इसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग से ठीक हुए लोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी शामिल हैं)

एकाधिक विकलांगता (Multiple Disabilities) - 07 पद

UPSC CSE 2026 आवेदन प्रक्रिया

UPSC CSE 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने वन-टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रक्रिया पूरी की है या नहीं. दरअसल, OTR एक आजीवन रजिस्ट्रेशन है और इससे जनरेट होने वाला यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर (URN) भविष्य की सरकारी परीक्षाओं, नौकरियों, आदि के लिए उपयोग किया जाएगा. जिसके तहत किसी सरकारी पोर्टल, आयोग जैसे- UPSC, SSC या अन्य संस्था की वेबसाइट पर उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और डॉक्यूमेंट्स केवल एक बार दर्ज करने होते हैं.

आयु सीमा

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु 01 अगस्त, 2026 के आधार पर 21 साल और अधिकमत आयु 32 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. वहीं, आरक्षित वर्ग से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. जो इस प्रकार है-

SC/ST- 5 साल

OBC - 3 साल

रक्षा सेवा कार्मिक - 3 साल

एक्स- सर्विसमैन - 5 साल

उम्मीदवार अपने वर्ग अनुसार दे सकते हैं इतने अटेंप्ट-

जनरल/EWS - 06 अटेंप्ट

OBC - 09 अटेंप्ट

SC/ST - असीमित

PwBD (GL/EWS/OBC) - 9 अटेंप्ट

PwBD (SC/ST) - असीमित

जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी सीएसई भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय राजस्व सेवा (IRS) सहित 20 से अधिक ग्रुप A और B सेवाओं के लिए आयोजित किया जाता है. आयोग की ओर से इस सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन हर साल किया जाता है. जिसमें तीन चरण शामिल होते हैं- प्रारंभिक (Prelims), मुख्य (Mains) और साक्षात्कार (Interview). तीनों चरणों के आधार पर ही उम्मीदवारों की फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है और उसी के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सिविल सर्वेंट पर होती है.

