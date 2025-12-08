UPSC CSE Interview 2025: यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू ई-समन लेटर आउट, upsc.gov.in से तुरंत डाउनलोड करें कॉल लेटर

UPSC CSE Interview Call Letter 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 की मेंस परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले जो उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई के इंटरव्यू राउंड के लिए ई-समन लेटर जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सीएसई इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ई-समन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इंटरव्यू प्रक्रिया आज से शुरू

यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए इंटरव्यू राउंड का आयोजन आज, 8 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गया है, जो 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. वहीं, यूपीएससी ने पहले चरण के इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 649 कैंडिडेट्स के लिए ई-समन लेटर जारी किया है. जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहले सेशन के लिए रिपोर्ट टाइमिंग सुबह 9 बजे और दूसरे सेशन के लिए रिपोर्ट टाइमिंग दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है.

ऐसे डाउनलोड करें ई-समन लेटर

यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू ई-समन लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद e-Summon Letter for Personality Test लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

ई-समन लेटर लेटर आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

कॉल लेटर को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू के लिए ई-समन लेटर का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

UPSC CSE इंटरव्यू ई-समन लेटर डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

