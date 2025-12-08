Advertisement
trendingNow13033768
Hindi Newsशिक्षा

UPSC CSE Interview 2025: यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू ई-समन लेटर आउट, upsc.gov.in से तुरंत डाउनलोड करें कॉल लेटर

UPSC CSE  Interview E-Summon Letter 2025 Released: यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सीएसई इंटरव्यू 2025 के लिए ई-समन लेटर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 05:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CSE Interview 2025: यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू ई-समन लेटर आउट, upsc.gov.in से तुरंत डाउनलोड करें कॉल लेटर

UPSC CSE  Interview Call Letter 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 की मेंस परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले जो उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई के इंटरव्यू राउंड के लिए ई-समन लेटर जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. यूपीएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सीएसई इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर जारी कर दिया है. मुख्य परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना ई-समन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इंटरव्यू प्रक्रिया आज से शुरू
यूपीएससी सीएसई 2025 के लिए इंटरव्यू राउंड का आयोजन आज, 8 दिसंबर, 2025 से शुरू हो गया है, जो 19 दिसंबर, 2025 तक चलेगा. वहीं, यूपीएससी ने पहले चरण के इंटरव्यू राउंड के लिए कुल 649 कैंडिडेट्स के लिए ई-समन लेटर जारी किया है. जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू दो सेशन में आयोजित की जाएगी. पहले सेशन के लिए रिपोर्ट टाइमिंग सुबह 9 बजे और दूसरे सेशन के लिए रिपोर्ट टाइमिंग दोपहर 1 बजे निर्धारित की गई है. 

ये भी पढ़ें: UPSC LDCE ऑफिसर ग्रेड-B एडमिट कार्ड 2025 जारी, इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

 

ऐसे डाउनलोड करें ई-समन लेटर
यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू ई-समन लेटर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद e-Summon Letter for Personality Test लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • ई-समन लेटर लेटर आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • कॉल लेटर को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू के लिए ई-समन लेटर का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
UPSC CSE इंटरव्यू ई-समन लेटर डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: ICAI CA एडमिट कार्ड जनवरी 2026 जल्द icai.org पर होगा जारी, ऐसे चेक और डाउनलोड कर सकेंगे हॉल टिकट

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE Interview Call Letter 2025

Trending news

AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
Jammu And Kashmir AQI
AQI: कश्मीर में सांस लेना हुआ मुश्किल! घाटी में एयर क्वालिटी खतरनाक स्तर पर
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
priyanka gandhi
पीएम मोदी भाषण अच्छा देते हैं... जब भरी संसद में प्रियंका ने कर दी PM की तारीफ!
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
Sir
SIR का काम खत्म होने में बस 72 घंटे बाकी, बंगाल-तमिलनाडु में कितने वोट कटने का खतरा
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
priyanka gandhi
'बंगाल चुनाव आ रहा है...', वंदे मातरम् पर चढ़ा संसद का पारा, प्रियंका का हमला
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
Vande Mataram controversy
'वंदे मातरम्' क्यों नहीं बना राष्ट्रगान? केवल 2 लाइनें ही गाए जाने की वजह
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
hindi Jammu and Kashmir news
कश्मीर में विदेशी जासूसी का शक? लद्दाख से श्रीनगर तक बिना इजाजत घूमता रहा चीनी युवक
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
PM Modi
'कभी गुरुदेव का विरोध करते हैं तो कभी नेताजी...', PM मोदी के भाषण पर ममता का पलटवार
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
Babri Masjid
नोटों से भरे 11 संदूक...बाबरी मस्जिद के लिए आया इतना दान, गिनती का वीडियो वायरल
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
cervical cancer
हर साल 75,000 महिलाओं की मौत! सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन की बढ़ी मांग
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया
Arun Govil
मदरसों-मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे क्यों लगना जरूरी? BJP सांसद अरुण गोविल ने बताया