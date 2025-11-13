UPSC CSE Mains 2025 Topper: यूपीएससी में झा समीक्षा सत्येंद्र का कमाल, 362वीं रैंक से सीधे AIR-1, IAS बनना सपना

Jha Samixa Satyendra UPSC CSE 2025 Mains Topper: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाना हर उम्मीदवार का सपना होता है, लेकिन सपने को हकीकत में वो कैंडिडेट ही बदल पाते हैं, जिनके अंदर उसे सच करने का जिद्द, जुनून और खुद पर आत्मविश्वास होता है. झा समीक्षा सत्येंद्र (Jha Samixa Satyendra) ने यह साबित किया है. बीते 11 नवंबर को यूपीएससी ने सीएसई मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम जारी किया, जिसमें कुल 2,736 उम्मीदवारों ने सफलता हासिल की. UPSC CSE 2025 के मेंस में झा समीक्षा सत्येंद्र ने पहला स्थान हासिल किया है.

362वीं रैंक से सीधे AIR-1

समीक्षा की सफलता इसलिए भी खास और अलग है, क्योंकि उन्होंने UPSC CSE 2023 की परीक्षा में ऑल इंडिया 362वीं रैंक हासिल की थी, लेकिन इस रैंक से उनका IAS बनने का सपना पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने एक बार फिर यूपीएससी सीएसई का अटेंप्स देने का निर्णय लिया. उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काम किया, स्ट्रेटेजी बदली और उसी का परिणाम रहा कि उन्होंने इस बार मेंस परीक्षा में AIR-1 हासिल कर इतिहास रच दिया है.

गुजरात की बेटी

झा समीक्षा सत्येंद्र मुल रूप से अहमदाबाद के गुजरात की रहने वाली हैं. वो शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. ग्रेजुएशन के बाद ही उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी.

अंतिम चरण

UPSC CSE 2025 की मेंस परीक्षा में सफल हुए 2,736 उम्मीदवारों के लिए अब अंतिम चरण इंटरव्यू राउंड आयोजित किया जाएगा. इसके बाद आयोग UPSC CSE 2025 की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करेगा, जिसमें देशभर के टॉप चयनित उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे. जानकारी के लिए बता दें, इस साल यूपीएससी इस भर्ती अभियान के जरिए 979 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी. जिसमें- IAS के 180 पद, IPS के 150 पद, IFS के 55 पद निर्धारित है.

