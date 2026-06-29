6 बजे के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका! UPSC CSE Mains 2026 का आवेदन पोर्टल आज होगा बंद

आज शाम 6 बजे के बाद UPSC सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए आवेदन का मौका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है, उनके लिए यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि मुख्य परीक्षा तक पहुंचने की अनिवार्य शर्त है. अगर कोई अभ्यर्थी तय समय के भीतर अपना मेन्स आवेदन फॉर्म जमा नहीं करता, तो वह आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेगा.
दरअसल, इस साल 13,343 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स पास किया है और अब सभी की नजर 21 अगस्त से शुरू होने वाली मेन्स परीक्षा पर है. ऐसे में अंतिम समय की जल्दबाजी से बचते हुए उम्मीदवारों को सभी जरूरी जानकारी अपडेट कर समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.
संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 19 जून 2026 को जारी नोटिफिकेशन में बताया था कि सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 के लिए कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म (CAF) में जरूरी जानकारी अपडेट और कन्फर्म करने की सुविधा 19 जून से 29 जून तक उपलब्ध रहेगी. यह विंडो आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगी. जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स परीक्षा पास की है, उन्हें upsconline.nic.in पर लॉगिन कर अपनी सभी जानकारियां अपडेट या कन्फर्म करनी होंगी और मेन्स आवेदन फॉर्म सबमिट करना होगा. समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
UPSC ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रीलिम्स परीक्षा पास करना ही पर्याप्त नहीं है. सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए मेन्स आवेदन फॉर्म भरना अनिवार्य है. यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म जमा नहीं करता, तो उसे सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए उम्मीदवारों को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय सभी दस्तावेज, व्यक्तिगत जानकारी और अन्य जरूरी विवरण जांचकर जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है.
UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन 24 मई को हुआ था, जबकि इसका परिणाम 15 जून को घोषित किया गया. इस परीक्षा में करीब 5.49 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे. आयोग को कुल 8,19,372 आवेदन प्राप्त हुए थे. इस वर्ष सिविल सेवा की 933 और भारतीय वन सेवा (IFoS) की 80 रिक्तियों सहित कुल 1,013 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है. प्रीलिम्स के बाद कुल