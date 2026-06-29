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6 बजे के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका! UPSC CSE Mains 2026 का आवेदन पोर्टल आज होगा बंद

यूपीएससी सीएसई मेन्स 2026 आवेदन पोर्टल आज शाम 6 बजे बंद हो जाएगा. प्रीलिम्स पास 13,343 उम्मीदवारों को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना अनिवार्य है. जानें आवेदन प्रक्रिया, जरूरी निर्देश और परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:51 PM IST
6 बजे के बाद नहीं मिलेगा दूसरा मौका! UPSC CSE Mains 2026 का आवेदन पोर्टल आज होगा बंद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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