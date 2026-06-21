संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सिविल सेवा परीक्षा (CSE) मेन्स 2026 के लिए डिटेल्ड एप्लिकेशन फॉर्म (DAF) भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हाल ही में प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब सफल उम्मीदवारों को अगले चरण यानी मेन्स परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी की पुष्टि करनी होगी. आयोग ने साफ किया है कि DAF भरना सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है. जो अभ्यर्थी निर्धारित समय के भीतर यह फॉर्म जमा नहीं करेंगे, उन्हें मेन्स परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी. उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. DAF जमा करने की अंतिम तिथि 28 जून 2026 निर्धारित की गई है.
DAF केवल एक आवेदन फॉर्म नहीं, बल्कि UPSC चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है. इसमें उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, सेवा वरीयताएं (Service Preferences), वैकल्पिक विषय और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होते हैं. यही जानकारी आगे इंटरव्यू प्रक्रिया में भी उपयोग की जाती है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे सभी जानकारियां ध्यानपूर्वक भरें और फॉर्म जमा करने से पहले एक बार पूरी तरह जांच लें. किसी भी प्रकार की गलत जानकारी भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. इसलिए जल्दबाजी से बचते हुए सभी विवरण सही-सही भरना जरूरी है.
UPSC द्वारा DAF जमा करने के लिए 200 रुपये का आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है. हालांकि महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग (PwBD) श्रेणी के अभ्यर्थियों को फीस भुगतान से पूरी छूट दी गई है. उम्मीदवारों को आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी को अपडेट और सत्यापित करने का भी मौका मिलेगा. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के दौरान सभी दस्तावेज और जरूरी जानकारी अपने पास तैयार रखें ताकि किसी तकनीकी समस्या या देरी का सामना न करना पड़े.
UPSC ने स्पष्ट कर दिया है कि मेन्स परीक्षा का ई-एडमिट कार्ड केवल उन्हीं उम्मीदवारों को जारी किया जाएगा, जिन्होंने समय सीमा के भीतर DAF सफलतापूर्वक जमा किया होगा. यानी प्रीलिम्स पास करने के बावजूद यदि कोई उम्मीदवार DAF नहीं भरता है, तो वह मेन्स परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेगा. ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण है. माना जा रहा है कि UPSC मेन्स परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित हो सकती है, इसलिए उम्मीदवारों के पास तैयारी और आवेदन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सीमित समय है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को ताजा अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित नजर रखने की सलाह दी है.