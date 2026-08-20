UPSC CSE Mains 2026: परीक्षा केंद्र जाने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से जुड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है. UPSC CSE Mains 2026 का आयोजन 21 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक किया जाएगा. यह देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है. परीक्षा में पारदर्शिता और अनुशासन बनाए रखने के लिए आयोग ने परीक्षा केंद्रों पर कई सख्त निर्देश लागू किए हैं.
अगर आप यूपीएससी सीएसई मेन्स 2026 में शामिल होने जा रहे हैं, तो परीक्षा केंद्र पहुंचने से पहले सभी निर्देशों को ध्यान से समझ लें. छोटी सी लापरवाही भी परीक्षा के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है. खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एडमिट कार्ड, फोटो ID, पेन और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय से जुड़े नियमों का पालन करना जरूरी होगा.
UPSC परीक्षा केंद्र में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित है. अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लेकर नहीं जाना चाहिए. नियमों का उल्लंघन करने पर अभ्यर्थी के खिलाफ आयोग की निर्धारित कार्रवाई हो सकती है.
परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार की किताब, नोट्स या अतिरिक्त अध्ययन सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी. कैलकुलेटर भी तभी इस्तेमाल किया जा सकता है, जब किसी विशेष परीक्षा या पेपर के लिए आयोग की ओर से इसकी अनुमति दी गई हो. इसलिए अभ्यर्थियों को अपने स्तर से कोई अतिरिक्त सामग्री परीक्षा हॉल में नहीं ले जानी चाहिए.
परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को अपना एडमिट कार्ड का स्पष्ट प्रिंटआउट साथ रखना होगा. इसके अलावा आवेदन फॉर्म में दर्ज विवरण के अनुरूप निर्धारित फोटो पहचान पत्र भी ले जाना जरूरी है. पहचान पत्र के तौर पर आयोग द्वारा स्वीकार किए गए वैध दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. अभ्यर्थी को परीक्षा से पहले अपने एडमिट कार्ड पर दिए निर्देश जरूर जांच लेने चाहिए.
परीक्षा के दिन समय का विशेष ध्यान रखना जरूरी है. परीक्षा केंद्र पर प्रवेश निर्धारित समय सीमा के भीतर ही दिया जाएगा. इसलिए अंतिम समय की भीड़ और किसी अप्रत्याशित परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त समय पहले पहुंचना चाहिए. एडमिट कार्ड में दिए गए रिपोर्टिंग और प्रवेश संबंधी निर्देशों को प्राथमिकता दें.
परीक्षा केंद्र में डिजिटल या स्मार्टवॉच ले जाना प्रतिबंधित रहेगा. अभ्यर्थियों को केवल साधारण एनालॉग घड़ी की अनुमति होने पर ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए. किसी भी स्थिति में स्मार्टवॉच या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लेकर परीक्षा हॉल में जाने से बचें.
उत्तर पुस्तिका और अटेंडेंस शीट भरने के लिए अभ्यर्थियों को काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा. परीक्षा के दौरान पेन को लेकर किसी तरह की परेशानी से बचने के लिए जरूरी पेन पहले से तैयार रखना बेहतर होगा. पेंसिल या अन्य रंग के पेन का इस्तेमाल आयोग के निर्देशों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए.
अभ्यर्थियों को सभी उत्तर आयोग की ओर से उपलब्ध कराई गई Question-cum-Answer (QCA) Booklet में ही लिखने होंगे. उत्तर लिखते समय निर्धारित स्थान और निर्देशों का पालन करना जरूरी है. खाली पन्नों या छोड़ी गई जगह को भी आयोग के निर्देश के अनुसार ही इस्तेमाल या क्रॉस किया जाना चाहिए. परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अनावश्यक लिखावट से बचना चाहिए.
UPSC CSE Mains 2026 में सफलता के लिए तैयारी के साथ परीक्षा केंद्र के नियमों का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है. अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड पर दिए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ने चाहिए और प्रतिबंधित वस्तुओं को घर पर ही छोड़कर जाना चाहिए. अंतिम रूप से वही निर्देश मान्य होंगे जो UPSC की ओर से जारी आधिकारिक एडमिट कार्ड और परीक्षा संबंधी नोटिस में दिए गए हैं.