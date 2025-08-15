UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC CSE Mains 2025 Admit Card OUT: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा एग्जाम (CSE) मेन्स परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है. आयोग ने यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड बीते दिन 14 अगस्त, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया है. उम्मीदवाक वहां जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

इस दिन होगी मेन्स परीक्षा

यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होना है. मेन्स परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी. ऐसे में जो उम्मीदवार इसमें शामिल होने वाले हैं, वो परीक्षा केंद्र पर अपना हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि इसके बिना आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा.

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025

भारत में हर साल लाखों कैंडिडेट यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में शामिल होते हैं. यूपीएससी सीएसई 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा में भी 10 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. जिसका आयोजन 25 मई, 2025 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था और इसका परिणाम 11 जून, 2025 को घोषित कर दिया गया था. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा को 14 हजार से अधिक कैंडिडेट्स ने क्रैक किया था और वो मेन्स की परीक्षा देने के लिए योग्य हुए थे.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद e-Admit Card-Civil Services (Main) Examination, 2025 लिंक पर क्लिक करें.

एक नया पेज खुलेगा, वहां E-Admit Card for various examination of UPSC पर क्लिक करें.

इसके बाद CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2025 डाउनलोड पर क्लिक करें.

फिर नया पेज खुलेगा, वहां रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें.

उसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

लास्ट में हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें.

