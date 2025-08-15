UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
Advertisement
trendingNow12882266
Hindi Newsशिक्षा

UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC CSE Mains Admit Card 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड रीलिज कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 15, 2025, 02:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC CSE Mains 2025: यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा से पहले जान लें ये जरूरी जानकारी, ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

UPSC CSE Mains 2025 Admit Card OUT: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) सिविल सेवा एग्जाम (CSE) मेन्स परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट्स एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर सामने आई है.  आयोग ने यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड बीते दिन 14 अगस्त, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर अपलोड कर दिया है. उम्मीदवाक वहां जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस दिन होगी मेन्स परीक्षा
यूपीएससी सीएसई मेन्स परीक्षा 2025 का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर होना है. मेन्स परीक्षा को दो शिफ्ट में आयोजित किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक होगी. ऐसे में जो उम्मीदवार इसमें शामिल होने वाले हैं, वो परीक्षा केंद्र पर अपना हॉल टिकट और आइडेंटिटी कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि इसके बिना आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा. 

यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025
भारत में हर साल लाखों कैंडिडेट यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में शामिल होते हैं. यूपीएससी सीएसई 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा में भी 10 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे. जिसका आयोजन 25 मई, 2025 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर हुआ था और इसका परिणाम 11 जून, 2025 को घोषित कर दिया गया था. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा को 14 हजार से अधिक कैंडिडेट्स ने क्रैक किया था और वो मेन्स की परीक्षा देने के लिए योग्य हुए थे.

ISRO में कई पदों पर निकली भर्ती, 1.42 लाख तक होगी सैलरी, जल्दी करें आवेदन

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड
यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2025 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद e-Admit Card-Civil Services (Main) Examination, 2025 लिंक पर क्लिक करें. 

  • एक नया पेज खुलेगा, वहां E-Admit Card for various examination of UPSC पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद CIVIL SERVICES (MAIN) EXAMINATION, 2025 डाउनलोड पर क्लिक करें.  

  • फिर नया पेज खुलेगा, वहां रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करें.

  • उसके बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें.

  • लास्ट में हॉल टिकट का प्रिंट आउट निकाल लें.  

आर्मी स्कूलों में PGT, TGT और PRT पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट कल

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE Mains 2025UPSC CSE Mains Admit Card 2025

Trending news

आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
79th Independence Day 2025
आप कितने बजे लाल किले पर आ गए थे? PM मोदी ने किससे पूछा ये सवाल, जवाब सुना और...
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
Narendra Modi
आम लोगों को सस्ती चीजें, युवाओं को ₹15000.. लाल किले से PM मोदी ने की 8 बड़ी घोषणाएं
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
Mission Sudarshan Chakra
क्या है मिशन सुदर्शन चक्र? भारत का आयरन डोम करेगा देश की सुरक्षा; दुश्‍मन होगा फेल
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
vice president election
तय हो गया... फिर से राज्यपाल ही बनेंगे उपराष्ट्रपति? PM की इस मीटिंग के बाद हलचल तेज
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
PM Modi Emergency speech
संविधान की हत्या का पाप: पीएम मोदी ने लाल किले से सुनाया 1975 की इमरजेंसी का काला सच
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
Rahul Gandhi
तेज बारिश के बीच राहुल-खरगे ने कहां फहराया तिरंगा? वीडियो आया सामने.. झंडे को सलामी
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
Donald Trump
बढ़ेगी मुश्किल या मिलेगी राहत? ट्रंप-पुतिन की मीटिंग के भारत के लिए क्या हैं मायने
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
Jammu and Kashmir
किश्तवाड़ में बादल फटने से 46 की मौत, पीएम मोदी ने CM अब्दुल्ला से बातकर जानकारी ली
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
Kishtwar cloudburst
किश्तवाड़ में फटा बादल तो हिंदू-मुस्लिमों ने पेश की एकता-इंसानियत की मिसाल
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
Sarkaryavah Dattatreya
भारत की प्रगति से कई शक्तियां खुश नहीं.. RSS के दत्तात्रेय होसबोले का किस पर निशाना?
;