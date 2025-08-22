UPSC Mains Exam 2025: कुछ ही देर में शुरू होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा, कैंडिडेट्स इन बातों का जरूर रखें ध्यान
Advertisement
trendingNow12891586
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Mains Exam 2025: कुछ ही देर में शुरू होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा, कैंडिडेट्स इन बातों का जरूर रखें ध्यान

UPSC CSE Mains Exam 2025 Guidelines: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आज से  यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains Exam 2025) शुरू हो रही है. इन बातों का केंद्र पर रखें ध्यान. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 22, 2025, 08:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Mains Exam 2025: कुछ ही देर में शुरू होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा, कैंडिडेट्स इन बातों का जरूर रखें ध्यान

UPSC Mains Exam 2025 Today: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains Exam 2025) आज यानी 22 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं वो इन बातों का जरुर ध्यान रखें. 

कोई व्यक्ति पूर्व की ओर 4km चला, फिर दाएं मुड़कर 3km चला, फिर दाएं मुड़कर 4km चला, बताओ वह किस दिशा की ओर है?

यूपीएससी मेंस की परीक्षा का समय
बता दें, यूपीएससी मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो रही है तो 31 अगस्त 2025 तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुका है. सुबह की पहली पाली 9 बजे से 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी दोपहर 2.30 बजे से 5.30 बजे तक.  

Add Zee News as a Preferred Source

Indian Navy INCET Admit Card: भारतीय नौसेना INCET एडमिट कार्ड जारी, इन आसान स्टेप्स से करें डाउनलोड

कैंडिडेट्स इन बातों का रखें ध्यान

  • कैंडिडेट्स ध्यान रखें की उनके पास सबसे जरूरी चीज एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी हो. इसके बिना आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे. 

  • इसके अलावा आपके पास अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए. 

  • अपने पास आईडी प्रूफ जैसे-आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जरुर रखें. 

  • एग्जाम शुरू से आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए. इसके बाद पहुंचने पर एंट्री नहीं मिल पाएगी. 

  • सबसे जरुरी बात यूपीएससी ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तहर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- मोबाइल, स्मार्ट वॉच, गैजेट्स, कैमरा, ब्लूटूथ आदि ले जाना माना है. ऐसा करने पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है. 

  • साथ ही एग्जाम सेंटर पर महंगा सामान ज्वेलरी या फिर पर्स, बैग आदि लेकर नहीं जाए. 

  • वहीं, टैटू या फिर बॉडी पर कोई एक्सट्रा चीजे करके केंद्र पर ना पहुंच. इससे आपको ही दिक्कत हो सकती है. 

  • परीक्षा केंद्र पर आप सिर्फ पेन और पेंसिल लेकर ही जा सकते हैं.  

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE Mains Exam 2025UPSC

Trending news

Aaj Ki Taza Khabar Live: एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला शूटर एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
rss
RSS के कार्यक्रम में पहुंचीं अजित पवार की सांसद पत्नी सुनेत्रा, मची सियासी हलचल
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
Weather
अगस्त में फिर आफत बढ़ाएगी बारिश, आंधी-बिजली बरपाएगी कहर, IMD की बड़ी चेतावनी
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
Aadhar Card
जल्दी से बनवा लें आधार कार्ड, 18 साल के बाद नहीं मिलेगा मौका; यहां जारी हुआ आदेश
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News
सड़कों से हटेंगे या लोगों को काटते रहेंगे; आवारा कुत्तों पर आज आएगा SC का बड़ा फैसला
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
;