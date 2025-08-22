UPSC Mains Exam 2025: कुछ ही देर में शुरू होगी यूपीएससी मेंस परीक्षा, कैंडिडेट्स इन बातों का जरूर रखें ध्यान

UPSC CSE Mains Exam 2025 Guidelines: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आज से यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains Exam 2025) शुरू हो रही है. इन बातों का केंद्र पर रखें ध्यान.
UPSC Mains Exam 2025 Today: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा यूपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains Exam 2025) आज यानी 22 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए एग्जाम सेंटर पहुंच रहे हैं वो इन बातों का जरुर ध्यान रखें.
यूपीएससी मेंस की परीक्षा का समय
बता दें, यूपीएससी मेंस की परीक्षा आज से शुरू हो रही है तो 31 अगस्त 2025 तक दो पालियों में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का एडमिट कार्ड पहले ही जारी हो चुका है. सुबह की पहली पाली 9 बजे से 12 बजे तक होगी, तो वहीं दूसरी दोपहर 2.30 बजे से 5.30 बजे तक.
कैंडिडेट्स इन बातों का रखें ध्यान
कैंडिडेट्स ध्यान रखें की उनके पास सबसे जरूरी चीज एडमिट कार्ड की हार्ड कॉपी हो. इसके बिना आप परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे.
इसके अलावा आपके पास अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए.
अपने पास आईडी प्रूफ जैसे-आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जरुर रखें.
एग्जाम शुरू से आधे घंटे पहले ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाए. इसके बाद पहुंचने पर एंट्री नहीं मिल पाएगी.
सबसे जरुरी बात यूपीएससी ने साफ किया है कि परीक्षा केंद्र पर किसी भी तहर का कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे- मोबाइल, स्मार्ट वॉच, गैजेट्स, कैमरा, ब्लूटूथ आदि ले जाना माना है. ऐसा करने पर कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.
साथ ही एग्जाम सेंटर पर महंगा सामान ज्वेलरी या फिर पर्स, बैग आदि लेकर नहीं जाए.
वहीं, टैटू या फिर बॉडी पर कोई एक्सट्रा चीजे करके केंद्र पर ना पहुंच. इससे आपको ही दिक्कत हो सकती है.
परीक्षा केंद्र पर आप सिर्फ पेन और पेंसिल लेकर ही जा सकते हैं.