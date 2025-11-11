Advertisement
UPSC CSE Mains Result 2025: किसी भी वक्त आ सकता है यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC CSE Mains Exam Result 2025: यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जारी किया जाएगा, जिसका इंतजार लाखों उम्मीदवार कर रहे हैं.

Nov 11, 2025, 10:02 PM IST
UPSC CSE Mains Result 2025: किसी भी वक्त आ सकता है यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम, upsc.gov.in पर ऐसे करें चेक

UPSC CSE Mains Exam Result 2025 To Release Soon: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की मेंस परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे उनके लिए बड़ी खबर है. यूपीएससी की ओर से जल्द ही सीएसई मेंस परीक्षा 2025 के परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाकर अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन आयोजित हुई थी परीक्षा 
यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक आयोजित की गई थी. वहीं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा 25 मई, 2025 को आयोजित की गई थी, जिसके परिणाम को 11 जून, 2025 को जारी कर दिया गया था. जानकारी के लिए बता दें,  अभी तक आयोग द्वारा मेंस परीक्षा के रिजल्ट को जारी किए जाने की डेट को लेकर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परिणाम जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए वे आधिकारिक वेबसाइट टाइम टू टाइम विजिट करते रहें. वहीं, जो उम्मीदवार मेंस परीक्षा में सफल होंगे, उन्हें ही अंतिम चरण यानी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. जिसके बाद यूपीएससी सीएसई को क्रैक करने वाले सफल उम्मीदवारों की लिस्ट को घोषित किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: RBI Grade B Result 2025 OUT: आरबीआई ग्रेड बी फेज-1 परिणाम जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक और डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर रिजल्ट PDF फॉर्म में आपके स्किन पर खुल जाएगा.

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

ये भी पढ़ें: Success Story: अंग्रेजी थी कमजोरी, 12वीं में हुए फेल, सड़कों पर बेचा दूध… जानिए वो लड़का कैसे बना IPS

