UPSC CSE Mains Result 2025: कब जारी होगा यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम, कैसे कर सकेंगे चेक?

UPSC CSE Mains Result 2025 Release Date: यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना काफी अहम होने वाला है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 28, 2025, 01:25 AM IST
UPSC CSE Mains Result 2025 Expected Date: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2025 के मेंस में शामिल होने वाले लाखों उम्मीदवार अब बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में मेंस परीक्षा में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स के लिए अक्टूबर का महीना काफी अहम होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर महीने में यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने की उम्मीद है. पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड के अनुसार, मुख्य परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर परीक्षा के लगभग 70 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाता है. इसी ट्रेंड को देखते हुए इस साल भी मेंस परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर में जारी किए जाने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम घोषित किए जाने को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा का आयोजन 22 अगस्त से 31 अगस्त, 2025 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 25 मई, 2025 को हुआ था और रिजल्ट 11 जून, 2025 को जारी कर दिया गया था. जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार यूपीएससी सीएसई की मेंस परीक्षा को क्रैक करेंगे, उन्हें ही अंतिम चरण इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा. इसी के साथ रिजल्ट जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट्स टाइम-टू-टाइम आधिकारिक वेबसाइट विजिट करते रहें. 

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
यूपीएससी सीएसई मेंस परीक्षा 2025 का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsconline.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर रिजल्ट पीडीएफ के रूप में आपके स्किन पर खुल जाएगा.

  • अपने रोल नंबर के माध्यम से रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC CSE Mains Result 2025

