UPSC प्रीलिम्स 2026 में उमड़ा सैलाब! 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार आज दे रहे देश की सबसे बड़ी परीक्षा

भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में शामिल UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 आज यानी 24 मई को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इस साल करीब 8.19 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि कुल वैकेंसी सिर्फ 933 हैं. यही वजह है कि इस परीक्षा को देश की सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में गिना जाता है. सुबह से ही कई शहरों में परीक्षा केंद्रों के बाहर लंबी कतारें देखने को मिलीं. उम्मीदवार एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के साथ सेंटर पहुंचे. इस बार UPSC ने कई नए बदलाव भी किए हैं, जिन पर सभी की नजर बनी हुई है.

कितने उम्मीदवार उतरे मैदान में?

UPSC CSE Prelims 2026 में इस बार 8,19,372 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इतने बड़े स्तर पर होने वाली यह परीक्षा लाखों युवाओं के IAS, IPS और IFS बनने के सपने से जुड़ी हुई है. आयोग ने देशभर में अलग-अलग परीक्षा केंद्र बनाए हैं जहां सुरक्षा और पहचान जांच के सख्त इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को प्रिंटेड e-Admit Card और वैध फोटो आईडी साथ लाना जरूरी किया गया है. कई उम्मीदवार सुबह से ही सेंटर पर पहुंच गए ताकि आखिरी समय की परेशानी से बचा जा सके. आयोग ने पहले ही रिपोर्टिंग टाइम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए थे.

कैसे हो रही है परीक्षा?

UPSC Civil Services Preliminary Examination इस बार भी ऑफलाइन OMR आधारित मोड में आयोजित की जा रही है. परीक्षा दो शिफ्ट में हो रही है. सुबह की शिफ्ट में General Studies यानी Paper-I आयोजित किया गया, जबकि दोपहर में CSAT Paper-II होगा. उम्मीदवारों को OMR शीट सावधानी से भरने के निर्देश दिए गए हैं. आयोग ने यह भी साफ किया है कि गलत तरीके से भरी गई शीट या नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई हो सकती है. परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर पूरी तरह रोक लगाई गई है और सख्त फ्रिस्किंग की जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो.

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इस बार क्या बदला?

UPSC ने इस साल एक बड़ा बदलाव किया है, जिसने उम्मीदवारों का ध्यान खींचा है. अब आयोग Preliminary Examination की Answer Key परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद जारी करेगा. पहले उम्मीदवारों को Answer Key के लिए अंतिम रिजल्ट आने तक कई महीनों का इंतजार करना पड़ता था. आयोग का कहना है कि यह फैसला परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने और छात्रों को जल्दी अपना प्रदर्शन जांचने में मदद करने के लिए लिया गया है. माना जा रहा है कि इस बदलाव से उम्मीदवारों में अनिश्चितता कम होगी और वे आगे की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे.

उम्मीदवारों को क्या सलाह दी गई?

UPSC ने उम्मीदवारों को परीक्षा से पहले सेंटर का पता और रिपोर्टिंग टाइम अच्छी तरह जांचने की सलाह दी थी. आयोग ने कहा था कि देरी से पहुंचने वाले उम्मीदवारों को सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा. यही वजह रही कि आज सुबह कई परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवार समय से पहले पहुंचते दिखाई दिए. आयोग ने छात्रों से यह भी कहा कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें. सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने की सलाह दी गई है. परीक्षा खत्म होने के बाद उम्मीदवार अब जल्द जारी होने वाली Answer Key का इंतजार करेंगे.