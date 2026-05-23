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UPSC CSE Prelims 2026: सिर्फ ब्लैक पेन लाना है जरूरी! परीक्षा से पहले पढ़ लें ये नई गाइडलाइंस

UPSC CSE Prelims 2026 में उम्मीदवारों को ब्लैक बॉल पेन, e-Admit Card और फोटो आईडी साथ ले जाना जरूरी होगा. आयोग ने मोबाइल, स्मार्ट वॉच समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर रोक लगाई है. सुबह 9 बजे और दोपहर 2 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 23, 2026, 10:13 PM IST
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UPSC CSE Prelims 2026: सिर्फ ब्लैक पेन लाना है जरूरी! परीक्षा से पहले पढ़ लें ये नई गाइडलाइंस

अगर आप UPSC CSE Prelims 2026 देने जा रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, एग्जाम सेंटर से जुड़ी गाइडलाइंस जानना भी बेहद जरूरी है. इस बार UPSC ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों को सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी. ब्लैक बॉल पेन से लेकर एडमिट कार्ड तक हर चीज की जांच होगी. कई छात्र आखिरी समय में छोटी गलती की वजह से परेशानी में पड़ जाते हैं. ऐसे में परीक्षा से पहले जरूरी नियम जान लेना बेहद जरूरी है. इस बार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर सख्त रोक लगाई गई है और रिपोर्टिंग टाइम को लेकर भी कड़ा नियम लागू रहेगा. अगर आप UPSC प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो ये खबर आपके बहुत काम आने वाली है.

क्या-क्या लेकर जाना जरूरी है?

UPSC Civil Services Preliminary Examination 2026 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी चीजें साथ ले जानी होंगी. सबसे जरूरी है प्रिंटेड e-Admit Card और वही फोटो आईडी प्रूफ, जिसका जिक्र एडमिट कार्ड में किया गया है. इसके अलावा उम्मीदवारों को ब्लैक बॉल पेन और पेंसिल साथ रखनी होगी. आयोग ने साफ कहा है कि OMR शीट केवल ब्लैक बॉलपॉइंट पेन से ही भरी जाए. अगर किसी उम्मीदवार की फोटो एडमिट कार्ड पर साफ नहीं दिख रही है तो उन्हें दो पासपोर्ट साइज फोटो और एक साइन किया हुआ Undertaking Form भी साथ लाना होगा. पारदर्शी पानी की बोतल लाने की भी अनुमति दी गई है.

सेंटर पर कितने बजे पहुंचना होगा?

UPSC ने इस बार रिपोर्टिंग टाइम को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों को समय से पहले सेंटर पहुंचना जरूरी होगा ताकि फ्रिस्किंग और पहचान सत्यापन आसानी से हो सके. सुबह की परीक्षा के लिए एंट्री सुबह 9 बजे बंद कर दी जाएगी, जबकि दोपहर की शिफ्ट में 2 बजे के बाद किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा. आयोग ने यह भी कहा है कि कुछ मिनट की देरी होने पर भी प्रवेश नहीं मिलेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले ही सेंटर का लोकेशन देख लें ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी न हो.

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कौन-कौन सी चीजें रहेंगी बैन?

परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. UPSC ने मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैमरा, पेजर, पेन ड्राइव और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है. इसके अलावा बैग और बड़ा सामान भी सेंटर के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी. आयोग ने साफ कहा है कि सामान खोने की जिम्मेदारी UPSC की नहीं होगी क्योंकि कई सेंटरों पर स्टोरेज सुविधा उपलब्ध नहीं रहती. हालांकि साधारण Wrist Watch पहनने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें किसी तरह का कम्युनिकेशन फीचर नहीं होना चाहिए.

ब्लैक पेन को लेकर क्या नियम है?

इस बार UPSC ने खासतौर पर ब्लैक बॉलपॉइंट पेन को लेकर निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कहा है कि अगर उम्मीदवार किसी दूसरे रंग के पेन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी OMR शीट जांची नहीं जाएगी. यानी सिर्फ एक छोटी गलती भी आपका नुकसान कर सकती है. इसके अलावा परीक्षा के दोनों पेपर में Negative Marking लागू रहेगी. उम्मीदवारों को केवल उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने की अनुमति होगी, जो एडमिट कार्ड में दिया गया है. किसी दूसरे सेंटर पर पहुंचने वाले उम्मीदवारों को एंट्री नहीं मिलेगी.

नाम बदलने वालों को क्या करना होगा?

UPSC ने उन उम्मीदवारों के लिए भी खास निर्देश जारी किए हैं, जिन्होंने मैट्रिक के बाद अपना नाम बदला है. ऐसे छात्रों को नए नाम से जारी सरकारी दस्तावेज साथ रखना होगा. वहीं जिन उम्मीदवारों ने खुद का Scribe रखा है, उन्हें Scribe के लिए अलग e-Admit Card भी साथ लाना जरूरी होगा. आयोग ने बताया है कि परीक्षा खत्म होने के बाद Preliminary Exam की Provisional Answer Key जारी की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे केवल UPSC की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर ही भरोसा करें और सोशल मीडिया अफवाहों से बचें.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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UPSC CSE Prelims 2026

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