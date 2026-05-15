UPSC CSE Prelims 2026: पहली बार क्यों फेल होते हैं उम्मीदवार? IAS वैशाली ने बताए सफलता के टिप्स

UPSC CSE Prelims 2026 Exam Preparation Tips: देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा (UPSC CSE) है जिसके लिए हर साल लाखों उम्मीदवार आवेदन करते हैं. इस परीक्षा में सफलता का पहला पड़ाव प्रीलिम्स परीक्षा होती है. प्रीलिम्स पास करने के बाद ही उम्मीदवार मेन्स और इंटरव्यू की प्रक्रिया तक पहुंच पाते हैं. हालांकि, हर साल आवेदन करने वाले लाखों अभ्यर्थियों में से केवल कुछ हजार उम्मीदवार ही प्रीलिम्स परीक्षा पास कर पाते हैं. ज्यादातर कैंडिडेट शुरुआती प्रयास में असफल हो जाते हैं, जबकि कुछ उम्मीदवारों को दूसरे या तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिलती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पहले प्रयास में सफलता क्यों नहीं मिल पाती? इस बारे में आईएएस वैशाली सिंह ने महत्वपूर्ण कारण बताए हैं. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उम्मीदवार सही रणनीति अपनाकर यूपीएससी प्रीलिम्स में सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं.

कब होगी यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 परीक्षा?

यूपीएससी द्वारा 24 मई 2026 को सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 (UPSC CSE Prelims 2026) का आयोजन किया जाएगा. इस परीक्षा को दो अनिवार्य पेपर्स (GS और CSAT) के साथ ऑफलाइन (OMR) मोड में आयोजित किया जाएगा. इस परीक्षा को लेकर अधिसूचना 4 फरवरी 2026 को जारी की गई थी. आवेदन के लिए लास्ट डेट 27 फरवरी 2026 थी.

Add Zee News as a Preferred Source

IAS वैशाली के सफलता के टिप्स?

IAS वैशाली के अनुसार यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए 50% नॉलेज और 50% स्ट्रेटजी जरूरी होती है. उम्मीदवारों को सीमित और सही किताबों का चयन करके बार-बार रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अलग-अलग माध्यमों से पढ़ाई करने से उलझ सकते हैं और फोकस खराब हो सकता है. लगातार रिवीजन से कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं, जो प्रीलिम्स और मेन्स दोनों परीक्षाओं में मददगार साबित हो सकते हैं. इस तरह से परीक्षा की तैयारी करने से आंसर राइटिंग स्पीड, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और परीक्षा का दबाव भी कम होता है.

कौन है आईएएस वैशाली सिंह?

वर्तमान में IAS वैशाली सिंह हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), गुरुग्राम जोन में आईएएस ऑफिसर की कुर्सी संभाल रही हैं. साल 2018 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंकिंग 8 रैंक हासिल की थी. सही रणनीति पर काम करते हुए उन्होंने परीक्षा की तैयारी की थी. वो प्रीलिम्स और मेंस उम्मीदवारों को तैयारी के लिए गाइड भी करती रहती हैं. उनके अनुसार अधिक रिवीजन और कम किताबों का चयन सफलता दिला सकता है. बस स्टूडेंट्स को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना चाहिए.

ये भी पढ़ें- UPSC Success Story: डॉक्टर बनने के बाद IAS बनने की जिद, तानों से मिली प्रेरणा; ये महिला ऐसे बनीं कलेक्टर