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Hindi Newsशिक्षाUPSC Prelims Answer Key 2026 OUT: यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, सभी सेट हटा दिया ये सवाल, तुरंत ऐसे करें चेक

UPSC Prelims Answer Key 2026 OUT: यूपीएससी सीएसई प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, सभी सेट हटा दिया ये सवाल, तुरंत ऐसे करें चेक

UPSC CSE Prelims Exam 2026 Answer Key OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन 24 मई 2026 को किया गया था. आयोग ने अब इस प्रीलिम्स एग्जाम की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसके लिए डायरेक्ट लिंक जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: May 27, 2026, 03:50 PM IST
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UPSC Prelims Answer Key Out
UPSC Prelims Answer Key Out

UPSC CSE Prelims Exam 2026 Answer Key OUT: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के बाद से उम्मीदवारों को आंसर-की के जारी होने का इंतजार था जो अब खत्म हो चुका है. आयोग कि ओर से 24 मई, रविवार 2026 को आयोजित की गई यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. इस परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार अब आंसर की को देखकर अपने अंकों का अंदाजा भी पहले ही लगा सकते हैं. ऐसा पहली बार हुआ है जब आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित होने के हफ्ते के अंदर ही प्रोविजनल उत्तर कुंजी को जारी कर दिया गया है. आयोग ने प्रीलिम्स परीक्षा के सभी सेट से 1-1 सवाल भी हटाया है, आइए जानते हैं कब तक ऑब्जेक्शन प्रोसेस को अपना सकते हैं?

सेक्शन A से D तक हटा दिए 1-1 सवाल

यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है जिससे पता चला है कि आयोग ने हर सेट से एक-एक सवाल हटा दिया है. सेक्शन A से 64 नंबर का सवाल हटा दिया है. सीरीज B में 54 नंबर का सवाल, सीरीज C से 79 नंबर का सवाल और सीरीज D से 89 नंबर का सवाल हटा दिया गया है.

कहां जारी हुई प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी?

संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2026 को जारी किया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स पहले ही अपने आंसर की जांच कर सकते हैं जिससे उनके लिए अपने नतीजों का अंदाजा लगाना आसान हो सकेगा और वो उस हिसाब से आगे की तैयारी कर सकेंगे. किसी प्रश्न या उत्तर को लेकर ऑब्जेक्शन होने पर आप आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि उससे संबंधित कम से कम 3 सबूत को सब्मिट करना होगा.

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कैसे डाउनलोड करें प्रीलिम्स की उत्तर कुंजी?

  1. सबसे पहले यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  2. होमपेज पर What's New शो होगा उस पर क्लिक करें.

  3. इसके बाद 'Civil Services (Preliminary) Examination 2026' शो होगा.

  4. उस पर क्लिक करने के बाद General Studies Paper - I और General Studies Paper - II पर क्लिक करें.

  5. दोनों पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर-की देख पाएंगे.

  6. इस तरह से आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं.

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक:-

ये भी पढ़ें- SSC GD Constable Re-Exam 2026: फिर से होगी जीडी भर्ती परीक्षा! नई तारीख जारी, कब होगा एसएससी री-एग्जाम?

कब तक ऑब्जेक्शन का मौका?

आयोग ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है कि कब से कब तक ऑब्जेक्शन दर्ज किया जा सकता है. कुछ का दावा था कि 31 मई तक ऑब्जेक्शन होने पर आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है, लेकिन इसे लेकर कोई जरूरी नोटिस जारी नहीं किया गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो यूपीएससी की वेबसाइट पर नजर बनाकर रखें, कभी भी ऑब्जेक्शन प्रोसेस से संबंधित अपडेट जारी किया जा सकता है.

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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