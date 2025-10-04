UPSC CSE Prelims Answer Key: छात्रों के लिए खुशखबरी! यूपीएससी करेगा सीएसई परीक्षा के तुरंत बाद आंसर-की जारी

UPSC CSE Prelims Answer Key: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है. यूपीएससी की ओर से सिविल सेवा परीक्षा की आंसर-की को एग्जाम के तुरंत बाद जारी कर दिया जाएगा. साथ ही छात्रों को गलत आंसर होने पर आपत्ति जताने का ऑप्शन भी मिलेगा. ऐसे छात्र जो आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करेंगे उन्हें कम से कम 3 ऑफिशियल सॉर्स संबंधित सवाल के लिए देने जरूरी होंगे. आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में इस बात की जानकारी दी.

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया फैसला

ऐसा कहा जा रहा है कि व्यापक विचार-विमर्श और पारदर्शिता को बढ़ाने के कारण इस फैसले को लिया गया है. खबरों की मानें तो प्रोविजनल आंसर-की पर हासिल हुए आपत्तियों के निपटारे के बाद आखिर में फाइनल आंसर-की को जारी किया जाएगा. ऐसे में सीएई प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट का ऐलान फाइनल आंसर-की के आधार पर किया जाएगा.

सालों से छात्रों की रही शिकायत

ऐसा कहा जा रहा है कि यूपीएससी की ओर से प्रीलिम्स एग्जाम होने के तुरंत बाद आंसर-की को जारी कर दिया जाएगा. इसे लेकर काफी सालों से सिविल सेवा अभ्यर्थियों की शिकायत रही थी कि प्रीलिम्स पेपर में हुई गलतियों को चुनौती देने के लिए कोई भी तरीका नहीं है. हालांकि, अब आंसर-की जारी करने के फैसले से अभ्यर्थियों की समस्याओं का हल होगा और वो गलत आंसर-की के खिलाफ आपत्ति जता सकेंगे. बता दें कि साल 2025 की यूपीएससी प्री परीक्षा मई में हो चुकी थी और इसका परिणाम भी 11 जून 2025 को जारी हो चुका है.

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लेना बाकी

फिलहाल, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है और अभी यूपीएससी की ओर से अपने हलफनामे में ये लिखा गया है कि वो प्रीलिम्स परीक्षा के तुरंत बाद आंसर-की को जारी करने के लिए तैयार है. हालांकि, इस प्रस्ताव पर अदालत की ओर से निर्णय लेना बाकी है. इस मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर 2025 को हो सकती है.

