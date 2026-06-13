UPSC CSE Prelims Result 2026 (Anytime OUT): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है. आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 को कभी भी जारी किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो जून के दूसरे सप्ताह तक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है. अपना रोल नंबर लेकर तैयार रहे और जब रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी तब कट ऑफ लिस्ट भी देख पाएंगे.