UPSC CSE Prelims Result 2026 (Anytime OUT): संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों को अब अपने रिजल्ट का इंतजार है. आयोग की ओर से यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट 2026 को कभी भी जारी किया जा सकता है. पिछले कुछ सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो जून के दूसरे सप्ताह तक यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है. अपना रोल नंबर लेकर तैयार रहे और जब रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी तब कट ऑफ लिस्ट भी देख पाएंगे.
परिणाम घोषित होने के बाद अक्सर उम्मीदवारों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होगी और उन्हें किन चरणों से गुजरना होगा? अगर आप भी उन उम्मीदवारों में से एक हैं तो आइए जानते हैं कि अगला चरण क्या होगा?
इस साल 24 मई 2026 को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का आयोजन किया जाएगा. देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर दो शिफ्टों में ये एग्जाम आयोजित किया गया था. दोनों परीक्षाएं 200-200 अंकों की थी. कुल 400 अंकों की होने वाली इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 933 पदों को भरा जाना है. परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवारों को अगला चरण अपनाना होगा.
यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के तहत सिविल सेवा मुख्य परीक्षा (UPSC CSE Mains 2026) देनी होगी. ये एक वर्णनात्मक परीक्षा होगी, जिसमें अभ्यर्थियों की विषय समझ, विश्लेषण करने की क्षमता और लेखन कौशल की जांच की जाएगी.
प्रीलिम्स परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म (DAF) भरना होता है. इसमें अपनी शैक्षणिक योग्यता, सेवा वरीयता और अन्य जरूरी जानकारियां दर्ज करनी होती है. निर्धारित समय सीमा के अंदर DAF भरना जरूरी होता है.
यूपीएससी मुख्य परीक्षा में शामिल होने के बाद उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार करना होगा जिसमें सफल होने के बाद उम्मीदवार को इंटरव्यू में शामिल होना होगा. इसके लिए आयोग द्वारा बुलाया जाएगा. इसके बाद मेन्स और इंटरव्यू में हासिल किए गए अंकों के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी जिसमें रैंक अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) समेत अन्य सेवाओं में नियुक्ति की जा सकती है.