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UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें अगला चरण क्या होगा?

UPSC CSE Prelims Result 2026 (Anytime OUT): यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा देने वाले छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है जो कभी भी जारी हो सकता है. साथ में कट ऑफ लिस्ट की सूची भी जारी की जा सकती है. यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स रिजल्ट की घोषणा होने के बाद अगला चरण क्या होगा, आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 13, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:20 PM IST
UPSC CSE Prelims Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है रिजल्ट, जानें अगला चरण क्या होगा?

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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