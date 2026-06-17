देश की सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों युवाओं का इंतजार अब खत्म हो गया है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने 24 मई को आयोजित हुई सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के रोल नंबर वाले नतीजों के बाद, अब सफल उम्मीदवारों की नामवार सूची (Name-wise List) भी आधिकारिक तौर पर जारी कर दी है. इस बार देश के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनने के अपने सपने के एक कदम और करीब पहुंचने वाले कुल 13,343 जांबाज उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा (Mains) का टिकट मिला है. इन शॉर्टलिस्ट किए गए होनहारों के नाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिससे अब इस जंग का अगला पड़ाव यानी यूपीएससी मेन्स 2026 शुरू होने जा रहा है.
आयोग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि इस सूची में शामिल सभी 13,343 उम्मीदवारों का चयन अभी पूरी तरह से अनंतिम (Provisional) है. इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ लिस्ट में नाम आ जाने भर से उनकी दावेदारी पक्की नहीं मानी जाएगी. मेन्स परीक्षा में बैठने और आगे के चरणों के लिए इन सभी उम्मीदवारों की योग्यता परीक्षा के नियमों के तहत तय की गई सभी जरूरी शर्तों और दस्तावेजों के सत्यापन पर निर्भर करेगी. यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा के तय मानकों को पूरा करने में असफल रहता है, तो उसका चयन किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है.
प्रारंभिक परीक्षा में सफलता का परचम लहराने वाले उम्मीदवारों को अब मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए अपनी कमर कसनी होगी. इसके तहत उन्हें आयोग के पोर्टल पर जाकर कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां भरनी और अपडेट करनी होंगी. सबसे पहले, आरक्षित श्रेणियों (जैसे- महिला, PwBD, एससी और एसटी उम्मीदवारों) को छोड़कर बाकी सभी कैंडिडेट्स को मुख्य परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए ₹200 की फीस जमा करनी होगी. इसके अलावा, स्क्राइब (लेखक), सहायक उपकरण, बड़े फॉन्ट वाले प्रश्न पत्र की मांग और सबसे महत्वपूर्ण—सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 के लिए अपनी कैडर प्राथमिकता (Cadder Preference) को इसी दौरान भरना या अपडेट करना अनिवार्य होगा.
आयोग ने इन सभी जानकारियों को भरने और अपडेट करने के लिए एक निश्चित समय सीमा तय की है. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर इस पूरी प्रक्रिया के लिए जो ऑनलाइन विंडो खोली जा रही है, वह 19 जून 2026 से लेकर 28 जून 2026 तक खुली रहेगी. सभी सफल उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आखिरी तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपने विवरण को सही-सही दर्ज कर लें, ताकि बाद में किसी तकनीकी समस्या या भारी ट्रैफिक का सामना न करना पड़े.
यूपीएससी ने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए सभी सफल उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक पोर्टल upsconline.nic.in पर जाकर लॉगइन करना अनिवार्य (Mandatory) कर दिया है. यह नियम उन छात्रों पर भी लागू होता है जिन्हें अपने पहले से भरे फॉर्म में कोई बदलाव नहीं करना है. सभी को पोर्टल पर जाकर अपने विवरण की दोबारा पुष्टि करनी होगी और फॉर्म को फाइनल सबमिट करना होगा. ऐसा करने के बाद ही मुख्य परीक्षा के लिए उनका ई-एडमिट कार्ड (e-Admit Card) जनरेट हो पाएगा. जो उम्मीदवार इस तय समय सीमा में फाइनल सबमिशन नहीं करेंगे, उन्हें आगे की परीक्षा से सीधे बाहर (Disqualify) कर दिया जाएगा.
प्रारंभिक परीक्षा दे चुके लाखों छात्र इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इस साल की कट-ऑफ और आधिकारिक आंसर-की क्या रही. इस पर आयोग ने अपनी नीति साफ कर दी है. यूपीएससी सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2026 के अंक, कट-ऑफ मार्क्स और फाइनल आंसर-की को आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर तभी अपलोड किया जाएगा, जब सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा (IFS) परीक्षा 2026 की पूरी चयन प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी अंतिम परिणाम (Final Result) घोषित होने के बाद ही यह डेटा सामने आएगा.
यदि फॉर्म भरते समय या किसी अन्य प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के मन में कोई सवाल, दुविधा या तकनीकी समस्या आती है, तो वे सीधे आयोग से मदद ले सकते हैं. यूपीएससी ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. छात्र किसी भी स्पष्टीकरण के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच यूपीएससी कॉल सेंटर के नंबरों 011-40303444 या 24041001 पर संपर्क करके आधिकारिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं.