Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी ने जारी की पास होने वाले छात्रों की नाम वाली लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी ने जारी की पास होने वाले छात्रों की नाम वाली लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

UPSC ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के लिए 13,343 सफल उम्मीदवारों की नामवार सूची जारी कर दी है. जानें मुख्य परीक्षा (Mains) के लिए रजिस्ट्रेशन, फीस और महत्वपूर्ण तारीखों से जुड़ा हर बड़ा अपडेट.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 17, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:25 PM IST
UPSC CSE Prelims Result 2026: यूपीएससी ने जारी की पास होने वाले छात्रों की नाम वाली लिस्ट, ऐसे चेक करें अपना नाम

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कुएं में समा गईं दो जिंदगियां, मिट्टी धंसने से सास-बहू की दर्दनाक मौत, मिले शव
mp news5 min ago
2
UPSC Prelims Result 20265 min ago
3
Indian Women cricket team9 min ago
4
Delhi news12 min ago
5
lifestyle18 min ago