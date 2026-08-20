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UPSC EPFO APFC Recruitment 2026: 80 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका, ₹1.77 लाख तक सैलरी; आवेदन से पहले जानें पूरी डिटेल

UPSC ने EPFO ​​में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के 80 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. आवेदन 22 अगस्त से शुरू होंगे. योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, फीस, सैलरी और आवेदन का तरीका जानें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 20, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:04 PM IST
UPSC EPFO APFC Recruitment 2026: 80 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका, ₹1.77 लाख तक सैलरी; आवेदन से पहले जानें पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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