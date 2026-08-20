/UPSC EPFO APFC Recruitment 2026: 80 पदों पर सरकारी नौकरी का मौका, ₹1.77 लाख तक सैलरी; आवेदन से पहले जानें पूरी डिटेल

संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 80 पद भरे जाएंगे. यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त से शुरू होगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upsc.online.nic.in के जरिए आवेदन कर सकेंगे. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले भर्ती से जुड़ी योग्यता, आयु सीमा और अन्य शर्तों को ध्यान से जांच लें.
कुल 80 पदों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए पद निर्धारित किए गए हैं. इनमें General यानी UR कैटेगरी के 29 पद, OBC के 18 पद, SC के 15 पद, ST के 10 पद और EWS के 8 पद शामिल हैं. उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध पदों और आरक्षण से जुड़े नियमों को भर्ती नोटिफिकेशन में जरूर देखें. आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी से संबंधित सही जानकारी और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे.
यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को upsc.online.nic.in पर जाना होगा. वेबसाइट पर APFC आवेदन प्रक्रिया से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरनी होगी और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आवेदन शुल्क का भुगतान करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन पूरा होने के बाद उसका PDF सेव करके भविष्य के लिए प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रखना चाहिए.
APFC पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री होना जरूरी है. सामान्य यानी UR और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 35 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी. अन्य आरक्षित वर्गों के लिए आयु में छूट लागू नियमों के अनुसार होगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में अपनी पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.
UPSC EPFO APFC भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में अंग्रेजी, भारतीय संस्कृति और विरासत, स्वतंत्रता आंदोलन और समसामयिकी, भारतीय शासन और संविधान, अर्थव्यवस्था, औद्योगिक संबंध और श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, लेखा और लेखा परीक्षा, बीमा, कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य विज्ञान, गणित और सांख्यिकी, सामान्य मानसिक क्षमता, जनसंख्या और वैश्वीकरण जैसे विषयों से सवाल पूछेंगे.
चयनित उम्मीदवारों को 7th Central Pay Commission के Pay Level 10 के अनुसार वेतन दिया जाएगा. पे मैट्रिक्स में वेतन ₹56,100 से ₹1.77 लाख तक है, जबकि एंट्री बेसिक पे ₹56,100 निर्धारित है. इस भर्ती में सरकारी सेवा के साथ EPFO जैसे महत्वपूर्ण संगठन में काम करने का अवसर मिलेगा. उम्मीदवार आवेदन की तारीख, पात्रता, परीक्षा पैटर्न और अन्य नियमों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से जरूर करें.