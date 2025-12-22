UPSC EPFO Result 2025 OUT: यूपीएससी EO/AO और APFC रिजल्ट जारी, upsc.gov.in पर एक क्लिक में करें चेक

UPSC EPFO Result 2025 Released: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने आज, 22 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंफोर्समेंट ऑफिसर-अकाउंट ऑफिसर (EO/AO) और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) की लिखित परीक्षा का रिजल्ट PDF फॉर्म में अलग-अलग जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इन भर्ती परीक्षाओं में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम चेक कर सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

UPSC EPFO EO/AO और APFC लिखित परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 09:30 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित हुई थी. वहीं, लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों को इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

ये भी पढ़ें: IOCL JE Result 2025 OUT: आईओसीएल जूनियर इंजीनियर रिजल्ट जारी, iocl.com से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

Add Zee News as a Preferred Source

इतने पदों पर होगी भर्ती

यूपीएससी द्वारा इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से इंफोर्समेंट ऑफिसर-अकाउंट ऑफिसर (EO/AO) के 156 और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (APFC) के 74 पदों पर योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी.

ऐसे चेक करें रिजल्ट:

UPSC EPFO EO/AO और APFC रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित पद अनुसार लिखित परीक्षा EO/AO और APFC रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लिखित परीक्षा परिणाम लिंक पर क्लिक करें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर PDF फॉर्म में खुल जाएगा.

अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम चेक करें.

रिजल्ट को चेक करने के बाद PDF डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

UPSC EPFO EO/AO रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

UPSC EPFO APFC रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट