UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेंस इंटरव्यू की डेटशीट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

UPSC ESE 2025 Interview Schedule Direct Link: बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा (ESE) 2025 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. कुल 1,376 उम्मीदवारों के लिए ये इंटरव्यू परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी.

ये परीक्षाएं 13 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही हैं, जो 19 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी. इंटरव्यू के लिए सुबह रिपोर्टिंग समय 9 बजे और दोपहर के सत्र के लिए टाइम दोपहर 1 बजे है. जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है. भारत सरकार में अलग-अलग तकनीकी और प्रबंधकीय पदों पर इंजीनियरों की भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है.

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा इंटरव्यू शेड्यूल कैसे चेक करें? (How to Check UPSC ESE 2025 Interview Schedule)

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा इंटरव्यू का शेड्यूल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले upsc.gov.in पर जाना होगा.

होम पेज पर आपको What's New में नीचे देखना है.

यहां आपको 'Interview Schedule: Engineering Services (Main) Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करना है.

ऐसा करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको (1.78 MB) लिंक पर क्लिक करना है.

ऐसा करते ही आपके सामने शेड्यूल पीडीएफ फाइल में खुल जाएगा.

आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

