Hindi Newsशिक्षा

UPSC ESE 2025: यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस मेंस इंटरव्यू की डेटशीट जारी, Direct Link से करें डाउनलोड

UPSC ESE 2025 Interview Schedule: बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा (ESE) 2025 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. कैंडिडेट्स upsc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 02, 2025, 09:42 PM IST
UPSC ESE 2025 Interview Schedule Direct Link: बुधवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा (ESE) 2025 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस इंटरव्यू में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. कुल 1,376 उम्मीदवारों के लिए ये इंटरव्यू परीक्षा 13 अक्टूबर से शुरू होगी. 

बाधाओं को चीर कर रचा इतिहास; पुरुष वर्चस्व को तोड़ा, बेड़ियां तोड़कर बनीं भारत की पहली महिला डॉक्टर

ये परीक्षाएं 13 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही हैं, जो 19 नवंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी. इंटरव्यू के लिए सुबह रिपोर्टिंग समय 9 बजे और दोपहर के सत्र के लिए टाइम दोपहर 1 बजे है. जानकारी के लिए बता दें, यूपीएससी इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा को भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (आईईएस) परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है. भारत सरकार में अलग-अलग तकनीकी और प्रबंधकीय पदों पर इंजीनियरों की भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित की जाती है.

यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा इंटरव्यू शेड्यूल कैसे चेक करें? (How to Check UPSC ESE 2025 Interview Schedule) 

  • यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा इंटरव्यू का शेड्यूल चेक करने के लिए आपको सबसे पहले upsc.gov.in पर जाना होगा. 

  • होम पेज पर आपको What's New में नीचे देखना है.

  • यहां आपको 'Interview Schedule: Engineering Services (Main) Examination, 2025' लिंक पर क्लिक करना है. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने नया पेज खुल जाएगा. यहां आपको (1.78 MB) लिंक पर क्लिक करना है. 

  • ऐसा करते ही आपके सामने शेड्यूल पीडीएफ फाइल में खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. 

Official Notification Link- 

CBSE के बाद जल्द जारी हो सकती है ICSE 10वीं-12वीं की डेटशीट, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

UPSC ESE 2025UPSC

