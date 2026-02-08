UPSC ESE Prelims Answer Key 2026: जल्द upsc.gov.in पर जारी होगी आंसर-की, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डाउनलोड प्रोसेस

Advertisement
UPSC ESE Prelims Answer Key 2026: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) 2026 का प्रोविजनल आंसर-की जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 08, 2026, 07:38 PM IST
UPSC ESE Prelims Answer Key 2026 Releasing Soon: यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) ने आज, 08 फरवरी, 2026 को देशभर में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन (ESE) प्रीलिम्स परीक्षा 2026 का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया. परीक्षा ऑनलाइन मोड में दो शिफ्टों में आयोजित हुई. पहली शिफ्ट सुबह 09.30 से 11.30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक आयोजित की गई. वहीं, जिन उम्मीदवारों ने यूपीएससी ईएसई 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और आज की परीक्षा में शामिल हुए, वे अब यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स आंसर-की 2026 जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. 

कब जारी होगी आंसर-की? 
यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स आंसर-की 2026 जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर की जाएगी, जिसकी मदद से उम्मीदवार परीक्षा में अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और संभावित अंक का आकलन भी लगा सकेंगे. हालांकि, आधिकारिक तौर पर आंसर-की जारी होने को लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, लेकन उम्मीद है कि आयोग की ओर से जल्द की उत्तर कुंजी जारी की जाएगी. वहीं, उत्तर कुंजी जारी करने के साथ यूपीएससी की ओर से ऑब्जेक्शन विंडो भी खोल दिया जाएगा, जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को प्रश्न में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संबंध में अपनी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा. 

परीक्षा का उद्देश्य? 
यूपीएससी की ओर से इस भर्ती परीक्षा का आयोजन भारत सरकार के विभिन्न तकनीकी विभागों जैसे- रेलवे, डिफेंस, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आदि में क्लास-1 यानी ग्रुप-A या B के रिक्त पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए किया जाता है. ताकि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकॉम इंजीनियरिंग में योग्य इंजीनियरों का चयन हो सके.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की:
ऑफिशियल पोर्टल पर यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स आंसर-की 2026 अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'यूपीएससी ईएसई प्रीलिम्स आंसर-की 2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर सबमिट कर दें.

  • फिर आंसर-की पीडीएफ फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए आंसर-की का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

