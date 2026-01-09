Advertisement
UPSC परीक्षा में पूछे जाते हैं भारतीय संविधान से जुड़े 10 सवाल, जल्दी याद कर लें जवाब

UPSC Exam Questions and Answers: अगर आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल और राजनीति सहित हर क्षेत्र में अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाएं. आइए भारतीय संविधान से जुड़े 10 सवाल और उसके जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 09, 2026, 04:43 PM IST
UPSC Exam Questions and Answers: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा को सबसे कठिन माना जाता है लेकिन ये उतना भी मुश्किल नहीं है जितना समझकर हम पहले ही घबरा जाते हैं. बस खुद पर विश्वास थोड़ी अधिक मेहनत की जरूरत होती है. परीक्षा की तैयारी के दौरान खुद पर काम करना जरूरी होता है. संबंधित सब्जेक्ट से लेकर सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स की जानकारी रखना जरूरी होता है. धैर्य और आत्मविश्वास के साथ अगर तैयारी करेंगे तो यूपीएससी परीक्षा से लेकर इंटरव्यू तक में सफल हो सकेंगे. आज हम यूपीएससी मे अक्सर पूछे जाने वाले भारतीय संविधान से जुड़े 10 सवाल और उनके जवाब लेकर आए हैं उन्हें याद कर लेना आपके लिए काम का साबित हो सकता है और यूपीएससी तैयारी को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है.

सवाल 1:- दुनिया भर में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है?

जवाब:- भारत

सवाल 2:- संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब:- 26 नवंबर

सवाल 3:- भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?

जवाब:- 6

सवाल 4:- संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?

जवाब:- डॉ. राजेंद्र प्रसाद

सवाल 5:- किस भाषा में संविधान लिखा गया था?

जवाब:- अंग्रेजी

सवाल 6:- संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी?

जवाब:- 9 दिसंबर 1946

सवाल 7:- संविधान सभा का गठन कब हुआ था?

जवाब:- 6 दिसंबर 1946

सवाल 8:- संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया था?

जवाब:- डॉ. रघुवीर

सवाल 9:- संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?

जवाब:- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा

सवाल 10:- कब हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक?

जवाब:- 26 जनवरी 1950

