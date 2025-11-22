Advertisement
Hindi Newsशिक्षा

GK Quiz: UPSC के लिए 12 वीं या ग्रेजुएशन क्या जरूरी? जानें कौन बन सकता है IPS से लेकर IAS

UPSC Exam Preparation Tips: क्या यूपीएससी परीक्षा देने के लिए कोई उम्र निर्धारित होती है? 12वीं या ग्रेजुएशन किस पढ़ाई के बाद यूपीएससी दे सकते हैं. IPS से लेकर IAS कौन बन सकता है? आइए इन सवालों के जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 22, 2025, 11:56 AM IST
UPSC Exam Preparation Tips: दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस परीक्षा है. इस परीक्षा में हर साल लगभग 10 लाख युवा शामिल होते हैं. इसकी तैयारी अगर सही तरीके से की जाए तो छात्र पहली बार में भी सफलता हासिल कर सकते हैं. अगर आप भी यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं और IPS से लेकर IAS बनने का सोच रहे हैं तो आइए जान लेते हैं कि यूपीएससी परीक्षा के लिए कब से तैयारी शुरू कर देनी सही रहेगी.

यूपीएससी के लिए 12वीं में कितने अंक जरूरी?

यूपीएससी परीक्षा देने के लिए 12 में कितने प्रतिशत अंक है इसे लेकर कोई मान्यता नहीं है. अभ्यर्थी का 12वीं पास होना जरूरी है. अगर पासिंग मार्क्स हैं तो आप यूपीएससी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

UPSC के लिए 12वीं या ग्रेजुएशन क्या जरूरी?

12वीं या ग्रेजुएशन, किस पढ़ाई के बाद यूपीएससी परीक्षा दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब ग्रेजुएशन है. जी हां, यूपीएससी परीक्षा के लिए ग्रेजुएशन डिग्री होनी जरूरी है. हालांकि, 12वीं या ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. 12वी पास होने के बाद से ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट सकते हैं.

किस उम्र से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर सकते हैं?

इसके लिए कोई निर्धारित उम्र तय नहीं है. यूपीएससी परीक्षा की तैयारी किसी भी उम्र में कर सकते हैं. आप किसी भी क्लास से इस परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर सकते हैं. 10वीं के बाद या 12वीं परीक्षा देने के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं. मगर ध्यान रहे कि सही गाइडेंस और डिसिप्लिन अप्रोच की जरूरत होगी जो आपको सफलता हासिल दिलाने में मदद कर सकती है. बस ध्यान रखें कि इस दौरान NCERT किताबों पर फोकस रखने के साथ-साथ करेंट अफेयर्स पर भी गौर करना है.

कौन बन सकता है IPS से लेकर IAS?

यूपीएससी परीक्षा में सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवार ऑल इंडिया की रैंकिंग के आधार पर आईपीएस या आईएएस बन सकते हैं. आईएएस अधिकारी के पास अधिकारी प्रशासन और नीति निर्माण की जिम्मेदारी होती है. जबकि, आईपीएस अधिकारी को कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा अपराधों की जांच करने की जिम्मेदार होती है.

