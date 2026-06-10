UPSC का बड़ा मौका! CDS और NDA 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए पूरा अपडेट

यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएसी) ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज (सीडीएस) II 2026 और नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) एवं नेवल एकेडमी (एनए) II 2026 परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब उम्मीदवार 11 जून 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट यूपीएससी ऑनलाइन डॉट एनआईसी डॉट इन (upsconline.nic.in) पर आवेदन कर सकते हैं. यह फैसला उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आया है जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.
इस विस्तार से हजारों उम्मीदवारों को बड़ा फायदा मिलेगा. UPSC की ये दोनों परीक्षाएं देश की सबसे प्रतिष्ठित डिफेंस एंट्रेंस परीक्षाओं में शामिल हैं. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि अंतिम समय तक इंतजार न करें क्योंकि वेबसाइट पर ट्रैफिक या तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, जिससे आवेदन में परेशानी आ सकती है.
कैसे करें आवेदन?
उम्मीदवार UPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं.
सबसे पहले पोर्टल पर जाएं, फिर CDS 2 या NDA 2 लिंक चुनें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन कर फॉर्म भरें और फीस का भुगतान करें. अंत में फॉर्म सबमिट कर उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है और सावधानी से भरना जरूरी है.
UPSC ने स्पष्ट किया है कि एक बार आवेदन सबमिट होने के बाद उसमें कोई भी बदलाव, सुधार या संशोधन नहीं किया जाएगा. इसके अलावा आवेदन वापस लेने की अनुमति भी नहीं होगी. इसलिए फॉर्म भरते समय सभी जानकारी सही और ध्यानपूर्वक भरना बेहद जरूरी है.
CDS 2 और NDA 2 दोनों परीक्षाएं 13 सितंबर 2026 को ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी. NDA परीक्षा देशभर के 86 केंद्रों पर और CDS परीक्षा 84 केंद्रों पर आयोजित होगी. यह परीक्षा लाखों उम्मीदवारों के भविष्य के लिए बेहद अहम मानी जाती है.
CDS परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क ₹200 रखा गया है, जबकि SC/ST और महिला उम्मीदवारों को छूट दी गई है. NDA परीक्षा के लिए शुल्क ₹100 है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 845 पद भरे जाएंगे, जिनमें CDS के 451 और NDA के 394 पद शामिल हैं.
CDS के लिए लिखित परीक्षा के बाद SSB इंटरव्यू होता है. NDA में भी लिखित परीक्षा के बाद 900 अंकों का इंटरव्यू शामिल है. दोनों परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं और कैलकुलेटर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है.