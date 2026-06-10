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UPSC का बड़ा मौका! CDS और NDA 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए पूरा अपडेट

UPSC ने CDS 2 और NDA 2 परीक्षा 2026 की रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ाकर 11 जून कर दी है. इच्छुक उम्मीदवार upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं. जानें आवेदन प्रक्रिया, फीस, चयन प्रक्रिया और जरूरी निर्देश.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 10, 2026, 04:13 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 04:13 PM IST
UPSC का बड़ा मौका! CDS और NDA 2 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, जानिए पूरा अपडेट

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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