Advertisement
trendingNow12993643
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Gender Gap: बराबरी की किताब में अब भी खाली एक पन्ना; UPSC में ट्रांसजेंडर्स के नाम पर सन्नाटा! नहीं दिखा कोई खास अंतर

UPSC Gender Gap: सिविल सेवाओं में महिलाओं और ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की भागीदारी अब भी काफी कम है. आइए आंकड़े क्या कहते हैं, एक बार नजर डाल लेते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Gender Gap: बराबरी की किताब में अब भी खाली एक पन्ना; UPSC में ट्रांसजेंडर्स के नाम पर सन्नाटा! नहीं दिखा कोई खास अंतर

UPSC Gender Gap: भारत में एक मुद्दा अक्सर चर्चाओं में रहा है जो लैंगिक समानता (Gender Equality) से जुड़ा हुआ है और इसे बढ़ावा देने के लिए भारतीय सरकार की भी तमाम कोशिश देखने को मिलती है. कई नीतियां और प्रयास किए जाते हैं लेकिन फिर भी एक आंकड़ों से ये सामना आया है कि सिविल सेवाओं (Civil Services) में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की भागीदारी अब भी काफी कम है. हालांकि, सरकार लैंगिक समानता को लेकर प्रयास करती दिखी है फिर भी इसमें खास बदलाव देखने को मिला नहीं है.

क्या कहते हैं 2010 से 2021 के बीच के आंकड़े?

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के आंकड़ों की मानें तो साल 2010 से 2021 के बीच महिलाओं की भागीदारी सिविल सेवा परीक्षा में 40 प्रतिशत से भी कम रही है. जबकि, ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की संख्या के बारे में क्या कहना, यहां के आंकड़े तो महिलाओं और पुरुष दोनों से बेहद ही कम देखने को मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या यूपीएससी परीक्षा से महिलाएं और ट्रांसजेंडर की है दूरी?

देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक UPSC परीक्षा है. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों का चयन सरकारी और प्रशासनिक पदों की नौकरी के लिए होता है. इस परीक्षा को पुरुष, महिला, ट्रांसजेंडर जैसे किसी भी जेंडर के लोग दे सकते हैं. हालांकि, इस क्षेत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय का सीमित प्रतिनिधित्व है जो समाज में मौजूद गहरी जमी सामाजिक और संरचनात्मक असमानताओं को दर्शाता है.

क्या असमानता है मुख्य कारण?

इसमें कोई दोराय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में महिला उम्मीदवारों की बढ़ोतरी देखी गई है और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुए हैं, लेकिन अभी भी असमानता की गंध समाज में फैली हुई है जो सोच की बदबू के साथ है. महिलाओं के लिए शिक्षा में असमानता, पारिवारिक और सामाजिक बाधाओं समेत आर्थिक स्वतंत्रता की कमी भी एक सबसे बड़ी वजह से जो उन्हें समाज में समानता से दूर ले जाती है. जबकि, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी सामाजिक स्वीकृति और अवसरों की कमी के कारण असमानता का सामना करना पड़ता है.

लैंगिक समानता के लिए सरकार के क्या प्रयास?

भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिससे सभी को लैंगिक समानता हासिल हो सके जिनमें से एक PM-DAKSH योजना है. इस स्कीम को शुरुआत करने का उद्देश्य सामाजिक तौर पर वंचित समूहों को कौशल विकास और रोजगार के मौके देने है. इसके अलावा एक और पहल- राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर पोर्टल (National Portal for Transgender Persons) के माध्यम से रही. सरकारी योजनाओं और सहायता सेवाओं तक ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहुंचाने के लिए ये पोर्टल जाना जाता है.

क्या है विशेषज्ञों का कहना?

महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लैंगिक समानता को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक उनकी भागीदारी को समानता तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो सकता है.

ये भी पढ़ें- Success Story: पिता हवलदार, बेटी ने रचा इतिहास... डॉक्टरी की पढ़ाई के बाद UPSC में 30वीं रैंक, जानें IAS इंदुरानी जाखड़ की सफलता की कहानी

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

UPSC

Trending news

1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
parliament session
1 दिसंबर से शुरू हो रहा शीतकालीन सत्र कब तक चलेगा, कितनी बैठके होंगी; शेड्यूल जारी
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
AIR INDIA
टेकऑफ से कुछ मिनट पहले AIR INDIA ने नीचे उतारे सभी यात्री, अचानक शुरू की चेकिंग
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
Maharashtra news
'जिन्हें नहीं पता कि FIR क्या होती है...', पुणे जमीन घोटाले पर क्या बोले CM फडणवीस?
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
West Bengal
वंदे मातरम पर ममता का नया दांव! स्कूलों में राष्ट्रगान से पहले इस गीत का गाना जरूरी
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Jairam ramesh
अब स्वयंभू विश्व गुरु जाएंगे... G20 से हटा अमेरिका तो कांग्रेस ने PM Modi पर कसा तंज
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
Chirag Paswan
Bihar Election: पटना से सटल ऊ इलाका जे बदली बिहार के खेला! BJP के बढ़ते कॉन्फिडेस
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
Viral News
भारत की दवा नीति बीमार! सरकारी रिपोर्ट ने खोली ड्रग प्राइसिंग सिस्टम की पोल, जानें
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
Kupwara encounter
कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश के दौरान सेना पर फायरिंग, मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
premchand
डेटा एनालिस्ट थे प्रेमचंद! बिना एल्गोरिदम, हैशटैग और इंटरनेट कैसे सबको कर गए कनेक्ट?
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला
Maharashtra news
1800 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में! क्या है अजित पवार के सिर चढ़ने वाला बड़ा घोटाला