UPSC Question: यूपीएससी कैंडिडेट्स से अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो अभी जान लें

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश और दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट का जीके यानी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों को क्रैक करने के लिए सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए हम आपको यूपीएससी में अक्सर पूछे जाने वाले जीके के 10 सवाल और उसके जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: UNO का मुख्यालय कहां है?

जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है.

सवाल 2: GST भारत में कब लागू हुआ था?

जवाब: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत में 1 जुलाई, 2017 में लागू हुआ था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था?

जवाब: अभिनव बिंद्रा ने साल 2018 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था.

सवाल 4: योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ले ली है?

जवाब: योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है.

सवाल 5: भारत में RTI कब लागू हुआ?

जवाब: भारत में RTI 12 अक्टूबर, 2005 में लागू हुआ.

UPSC Question: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?

सवाल 6: संसद का उच्च सदन कौन सा है?

जवाब: संसद का उच्च सदन राज्यसभा है.

सवाल 7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?

जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 8: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?

जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है.

सवाल 9: स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से साल में हुई थी?

जवाब: स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी.

सवाल 10: भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस साल लागू हुई थी?

जवाब: भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी.

UPSC Exam दिए बिना बनना चाहते IAS? ये हैं 2 तरीके, जल्दी जानिए