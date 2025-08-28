UPSC Question: यूपीएससी कैंडिडेट्स से अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो अभी जान लें
Advertisement
trendingNow12900539
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Question: यूपीएससी कैंडिडेट्स से अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो अभी जान लें

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा के लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में कैंडिडेट्स से विभिन्न प्रकार के जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप भी एक उम्मीदवार है, तो इन सवालों और उसके जवाब को जानते हुए जाएं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Question: यूपीएससी कैंडिडेट्स से अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो अभी जान लें

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश और दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक कैंडिडेट का जीके यानी जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों को क्रैक करने के लिए सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी का होना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए हम आपको यूपीएससी में अक्सर पूछे जाने वाले जीके के 10 सवाल और उसके जवाब बताते हैं, जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: UNO का मुख्यालय कहां है?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र संगठन (UNO) का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है. 

सवाल 2: GST भारत में कब लागू हुआ था?
जवाब: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) भारत में 1 जुलाई, 2017 में लागू हुआ था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: किस भारतीय ने सबसे पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था?
जवाब: अभिनव बिंद्रा ने साल 2018 में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था.

सवाल 4: योजना आयोग की जगह किस संस्थान ने ले ली है?
जवाब: योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग ने ले ली है.

सवाल 5: भारत में RTI कब लागू हुआ?
जवाब: भारत में RTI 12 अक्टूबर, 2005 में लागू हुआ. 

UPSC Question: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?

सवाल 6: संसद का उच्च सदन कौन सा है?
जवाब: संसद का उच्च सदन राज्यसभा है. 

सवाल 7: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
जवाब: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) की स्थापना 1885 में हुई थी.

सवाल 8: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
जवाब:  संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है.

सवाल 9: स्वराज पार्टी की स्थापना कौन से साल में हुई थी?
जवाब: स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी.

सवाल 10: भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस साल लागू हुई थी?
जवाब: भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में लागू हुई थी. 

UPSC Exam दिए बिना बनना चाहते IAS? ये हैं 2 तरीके, जल्दी जानिए

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC QuestionsIAS Questions

Trending news

क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA
क्या संभल में फिर विराजेंगे 'श्री हरिहर'? न्यायिक रिपोर्ट ने पेश कर दिया सारा सच
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
DNA Analysis
DNA: घटिया प्रोडक्ट का विज्ञापन...महंगा पड़ेगा! राजस्थान में शाहरुख-दीपिका पर FIR
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA
क्या फेदर शटलकॉक खत्म हो जायेंगे! चीन के खान-पान से भारतीय खिलाड़ी क्यों परेशान?
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
DNA Analysis
DNA: 'ई-पिंडदान' पर धार्मिक घमासान; मोक्ष के धाम गयाजी में ये कैसी व्यवस्था?
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
water
बाढ़ के समय क्यूसेक में क्यों बताया जाता है पानी, कितना होता है 1 क्यूसेक वाटर?
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
DNA
जानकी मंदिर कांग्रेस का है! बिहार चुनाव में सीता की जन्मभूमि बनेगी 'सियासी रणभूमि'
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
Bangalore news
'तुम काली हो...', प्रताड़ना से तंग आकर टेक्निकल एक्सपर्ट ने छोड़ दी दुनिया
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
Mohan Bhagwat
मैंने कभी नहीं कहा...'75 साल में रिटायरमेंट' पर क्या बोले मोहन भागवत? ये है सच्चाई
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
Dinesh K Patnaik
क्या कनाडा के साथ रिश्ते बेहतर हो रहे हैं? भारत ने नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
Rastriya Swayamsevak Sangh
पहले दिन से लेकर आज तक भारत में इस्लाम है और रहेगा भी...भागवत ने दिया बड़ा मैसेज
;