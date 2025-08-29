UPSC Questions: यूपीएससी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, अभी जान लें जवाब
शिक्षा

UPSC Questions: यूपीएससी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, अभी जान लें जवाब

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को कुछ सवालों के जवाब जरूर से पता होने चाहिए. आइए हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों में से 10 सवाल और उनके जवाब बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:31 PM IST
UPSC Questions: यूपीएससी कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं ये सवाल, अभी जान लें जवाब

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसमें हर साल लाखों कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन अंतिम चरण तक आते-आते सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम होती है. ऐसे में अगर आप भी एक यूपीएससी उम्मीदवार है, तो आइए हम आपको यूपीएससी सीएसई में पूछे जा सकने वाले 10 सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो आपके नॉलेज को भी बढ़ाने में मदद करेगा. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर के रख सकते है.

सवाल 1: भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?
जवाब: भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे. 

सवाल 2: भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है?
जवाब:  भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है. 

सवाल 3: भारत के पहले IAS अधिकारी कौन थे?
जवाब: भारत के पहले IAS अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे

सवाल 4: भारत के पहले IPS अधिकारी कौन थे?
जवाब: भारत के पहले IPS अधिकारी सी. वी. नरसिम्हन थे.

सवाल 5: भारत की पहली महिला IAS अधिकारी कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला IAS अधिकारी अन्ना राजम मल्होत्रा थीं

UPSC कैंडिडेट से अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे सवाल,अगर आप भी कर रहे हैं तैयारी तो जान लें

सवाल 6: भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी थी.

सवाल 7: भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं.

सवाल 8: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी.

सवाल 9: भारत की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई गोपालराव जोशी थी.

सवाल 10: ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
जवाब: ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है, उन्होंने सिडनी 2000 ओलंपिक में ब्रांज मेडल जीता था. 

UPSC Question: अगर पीले रंग की टी-शर्ट को काले सागर में फेंकते हैं तो क्या होगा?

;