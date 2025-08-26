UPSC Question: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश ही नहीं, दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. जिसे हर साल तीन चरणों में आयोजित किया जाता है. यूपीएससी सीएसई के पहले और दूसरे चरण की परीक्षा प्रीलिम्स और मेन्स में एक पेपर ऐसा होता है. जिसमें दुनिया के किसी भी क्षेत्र और युग के सवाल पूछे जाते हैं. वो है सामान्य अध्ययन (General Studies) का पेपर. यूपीएससी की प्रीलिम्स और मेन्स की परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. इसलिए परीक्षा को क्रैक करने के लिए इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए डेली सामान्य ज्ञान के यूनिक सवाल और जवाब लेकर आ रहे हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था?

जवाब: स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ था.

सवाल 2: प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है?

जवाब: प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है.

सवाल 3: अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है?

जवाब: अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम रह चुका है.

सवाल 4: रानी लक्ष्मी बाई के घोड़े का क्या नाम था?

जवाब: रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम बादल था.

सवाल 5: भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?

जवाब: भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है.

सवाल 6: कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है?

जवाब: कोयल झारखंड की राजकीय पक्षी है.

सवाल 7: हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है?

जवाब: हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है.

सवाल 8: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है?

जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है.

सवाल 9: भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है?

जवाब: भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है.

सवाल 10: दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था?

जवाब: दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, जिसका नाम "ब्रेन" था, पाकिस्तान में 1986 में बनाया गया था.

