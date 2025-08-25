UPSC Question: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?
Advertisement
trendingNow12896580
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Question: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

UPSC Question And Answer: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) भारत के सबसे बड़े और पुराने बैंकों में से एक है. ऐसे में क्या आपको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? आइए आपको बताते हैं. 

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 25, 2025, 10:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Question: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक ऐसा पेपर होता है, जिसमें देश-दुनिया के किसी भी क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. जिसमें अच्छा स्कोर किए बिना इस परीक्षा को क्रैक करना मुश्किल है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए है. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर के रख सकते हैं. 

सवाल 1: मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: मिजोरम अपना स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाता है.

सवाल 2: 'हर घर तिरंगा' अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था?
जवाब: 'हर घर तिरंगा' अभियान 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है?
जवाब: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है.

सवाल 4: रामायण में कुल कितने अध्याय है?
जवाब: रामायण में कुल 7 अध्याय हैं.

सवाल 5: महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था?
जवाब: महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था. 

UPSC Question: अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था?

सवाल 6: अहिल्या के पति का क्या नाम था?
जवाब: अहिल्या के पति का नाम गौतम ऋषि था. 

सवाल 7: मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है?
जवाब: मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजगर (Reticulated Python) है, जो 9 मीटर (30 फीट) से भी अधिक लंबा हो सकता है. 

सवाल 9: मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था?
जवाब: मनुष्य ने पहली बार 20 जुलाई, 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था.

सवाल 10: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?
जवाब: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) था. 

UPSC Question: भारत नहीं, बताइए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC Questions

Trending news

खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
Solar Uniform
खुशी ने सेना के जवानों के लिए बनाई सोलर यूनिफॉर्म, खासियत जानकर आप भी करेंगे तारीफ
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
impotency grounds for divorce
पति नहीं कर पाता खुश...शादी के 5 साल बाद हाई कोर्ट पहुंची महिला, जज ने दिया ये जवाब
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
china
सियाचिन के पास मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा चीन, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
Agni-5 missile
क्या भारतीय मिसाइलों की मार झेल पाएगा चीन? ड्रैगन के एयर डिफेंस सिस्टम में कितना दम?
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
mumbai
BMC चुनाव से पहले BJP ने सेट कर दी फील्डिंग, मुंबई में इस नेता को सौंपी कमान
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
Hyderabad
ऑपरेशन सिंदूर के 'सुदर्शन चक्र' के साथ विघ्नहर्ता, गणेशोत्सव में दिखेगी देश की शक्ति
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
PM Modi
ट्रंप का टैरिफ धरा रह जाएगा, त्योहारों से पहले PM मोदी ने जनता को दे दिया ये मंत्र
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
Online Gaming Bill
लखपति बनने का दूसरा तरीका ढूंढ लें, क्या गेमिंग बिल से खत्म हो जाएगी पूरी इंडस्ट्री?
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
uma bharti
मुंह मारने वाले बयान पर उमा भारती के चेहरे का बिगड़ा भाव, प्रेमानंद को बताया 'बच्चा'
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
Jammu and Kashmir
'जेल नहीं जमानत चाहिए'... महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया
;