UPSC Question: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

UPSC Interview Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक ऐसा पेपर होता है, जिसमें देश-दुनिया के किसी भी क्षेत्र से सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए अगर आप यूपीएससी सीएसई की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने के आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पेपर क्वालीफाइंग अंक होल्ड करता है. जिसमें अच्छा स्कोर किए बिना इस परीक्षा को क्रैक करना मुश्किल है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 यूनिक सवाल और जवाब लेकर आए है. आप चाहें तो इन सवालों और उसके जवाब को नोट भी कर के रख सकते हैं.

सवाल 1: मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: मिजोरम अपना स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाता है.

सवाल 2: 'हर घर तिरंगा' अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था?

जवाब: 'हर घर तिरंगा' अभियान 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था.

सवाल 3: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है?

जवाब: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है.

सवाल 4: रामायण में कुल कितने अध्याय है?

जवाब: रामायण में कुल 7 अध्याय हैं.

सवाल 5: महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था?

जवाब: महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था.

सवाल 6: अहिल्या के पति का क्या नाम था?

जवाब: अहिल्या के पति का नाम गौतम ऋषि था.

सवाल 7: मनुष्य के एक आंख का वजन कितना होता है?

जवाब: मनुष्य के एक आंख का वजन लगभग 7.5 ग्राम होता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजगर (Reticulated Python) है, जो 9 मीटर (30 फीट) से भी अधिक लंबा हो सकता है.

सवाल 9: मनुष्य पहली बार चंद्रमा पर कब उतरा था?

जवाब: मनुष्य ने पहली बार 20 जुलाई, 1969 को चंद्रमा पर कदम रखा था.

सवाल 10: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

जवाब: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) था.

