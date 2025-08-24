UPSC Question: अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था?

UPSC Interview Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के प्रीलिम्स और मेन्स में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक पेपर होता है, जो क्वालीफाइंग मार्क्स होल्ड करता है. इसमें अच्छा स्कोर करने के लिए एक कैंडिडेट का जनरल नॉलेज पर अच्छी पकड़ का होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 बेहतरीन सामान्य ज्ञान के सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: 'कैप्टन कूल' के नाम से किसे जाना जाता है?

जवाब: 'कैप्टन कूल' के नाम से महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है.

सवाल 2: भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी कौन सी है?

जवाब: भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की है.

सवाल 3: मणिपुर की राजधानी कहां है?

जवाब: मणिपुर की राजधानी इंफाल है.

सवाल 4: पूरी दुनिया में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है?

जवाब: पूरी दुनिया में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा चीन में होता है.

सवाल 5: दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे जहरीला सांप इनलैंड ताइपन (Inland Taipan) है.

सवाल 6: दुनिया का सबसे लंबा सांप कौन सा है?

जवाब: दुनिया का सबसे लंबा सांप जालीदार अजगर (Reticulated Python) है, जो 9 मीटर (30 फीट) से भी अधिक लंबा हो सकता है.

सवाल 7: भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड कहां स्थित है?

जवाब: भारत में सबसे बड़ा बस स्टैंड चेन्नई में स्थित है.

सवाल 8: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था?

जवाब: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया (Imperial Bank of India) था.

सवाल 9: इंद्रधनुष में कितने रंग होते है?

जवाब: इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं.

सवाल 10: अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री कहां स्थापित किया था?

जवाब: अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में 1613 में स्थापित किया था.

