UPSC Question: भारत नहीं, बताइए अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

UPSC General Studies Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा है. जिसे हर साल तीन चरणों में आयोजित किया है. यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में सामान्य अध्ययन (General Studies) एक ऐसा पेपर होता है, जो क्वालीफाइंग मार्क्स होल्ड करता है. प्रीलिम्स में सामान्य अध्ययन के पेपर में 100 सवाल कुल 200 अंकों के लिए पूछे जाते हैं. वहीं, मेन्स में सामान्य अध्ययन के 4 पेपर होते हैं, प्रत्येक 250 अंकों का होता है. जो कुल मिलाकर 1000 अंक होल्ड करता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए सामान्य ज्ञान के 10 सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को बढ़ाने में मदद करेगा.

सवाल 1: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है.

सवाल 2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया था?

जवाब: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया था.

सवाल 3: भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

जवाब: भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है.

सवाल 4: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे?

जवाब: महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस थे.

सवाल 5: भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितने युद्ध हुए हैं?

जवाब: भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य रूप से 4 युद्ध हुए हैं.

सवाल 6: यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है?

जवाब: यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है.

सवाल 7: किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है?

जवाब: सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है.

सवाल 8: भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था?

जवाब: भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था.

सवाल 9: 'करो या मरो' नारा किसने दिया था?

जवाब: 'करो या मरो' नारा महात्मा गांधी ने दिया था.

सवाल 10: अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?

जवाब: अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे. उन्होंने 30 अप्रैल, 1789 को संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था.

