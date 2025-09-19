UPSC Interview Questions: दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है?
UPSC Question And Answer: दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है? आइए आपको इस सवाल के जवाब के साथ इसी प्रकार के कई और जनरल नॉलेज के सवाल और उसके जवाब के बारे में बताते हैं, जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पूछे जा सकते हैं. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 11:19 PM IST
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है, जिसमें हर साल लाखों की संख्या में कैंडिडेट शामिल होते हैं, लेकिन सफलता हासिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम होती है. ऐसे में अगर आप भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान से जुड़े कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए 10 सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जो आपके नॉलेज को देश-दुनिया के प्रति बढ़ाने में मदद करेगा. 

सवाल 1: भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है?
जवाब: भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है. 

सवाल 2: पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप है?
जवाब: पूरी दुनिया में 7 महाद्वीप है. 

सवाल 3: धरती का सबसे लंबा जानवर कौन सा है?
जवाब: धरती का सबसे लंबा जानवर जिराफ है.

सवाल 4: 'जय हिंद' का नारा किसने दिया था?
जवाब: 'जय हिंद' का नारा सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता सेनानी चेम्पकरमन पिल्लई ने गढ़ा था, लेकिन इसे सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के युद्ध घोष के रूप में लोकप्रिय बनाया और फिर यह पूरे भारत में देशभक्ति का प्रतीक बन गया.

सवाल 5: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में कौन से स्थान पर है?
जवाब: क्षेत्रफल के हिसाब से भारत पूरी दुनिया में सातवें स्थान पर है. 

सवाल 6: स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे?
जवाब: स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री डॉ जॉन मथाई थे. 

सवाल 7: भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी?
जवाब: भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी थी. 

सवाल 8: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है. 

सवाल 9: मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
जवाब: मिजोरम अपना स्थापना दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाता है

सवाल 10: दुनिया की ऐसी कौन सी चीज है, जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता है?
जवाब: दुनिया की एक ऐसी चीज जिसे डूबने से कोई नहीं बचा सकता, वह सूरज है. 

