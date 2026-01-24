GK Quiz: वो कौन सा पेड़ जिसमें नहीं होती लकड़ी? यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे ट्रिकी सवाल

UPSC Interview Tricky Questions: क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो सिर से चलता है? या शरीर के ऐसे अंग के बारे में पता है जो जन्म लेने के बाद नहीं बढ़ता है? आइए यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले ट्रिकी जीके सवाल और जवाब जानते हैं.
UPSC Interview Tricky Questions: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवालों को पूछ लिया जाता है जिसका कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है. मन में उत्तर आते हैं, कई बार जवाब का भी पता हो सकता है लेकिन उसके गलत होने के डर से ट्रिकी सवाल का जवाब दे ही नहीं पाते हैं. इसलिए जरूरी है कि सामान्य ज्ञान के ट्रिकी सवाल और उसके जवाब आपको पता हो जिससे आप हाजिर जवाब देने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर्ण हो. आइए यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले 7 ट्रिकी सवाल और जवाब जानते हैं.
सवाल 1- वो कौन सा देश है जहां रात नहीं होती है?
जवाब- नॉर्वे के कुछ हिस्सों में रात नहीं होती है.
दरअसल, नॉर्वे का कुछ हिस्सा Arctic Circle के अंदर आता है और मध्य रात्रि सूर्य घटना की वजह से कई दिनों तक वहां सूरत डूबता नहीं है. इसलिए यहां कुछ दिनों तक रात ही नहीं होती है.
सवाल 2- पानी में भीगने के बाद भी कौन सी चीज गीली नहीं होती है?
जवाब- परछाई
परछाई भौतिक वस्तु न होने के कारण पानी या किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं होती है.
सवाल 3- ऐसी कौन सी चीज जिसे जितना सुखाओ वो उतना गीला हो जाता है?
जवाब- तौलिया
तौलिया का इस्तेमाल पानी को सोखने के लिए किया जाता है. इसे गीली चीज को सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो खुद गीला हो जाता है.
सवाल 4- व्यक्ति का कौन सा शरीर जन्म के बाद कभी बढ़ता नहीं है?
जवाब- आंख
जन्म के समय ही इंसान की आंख का आकार लगभग पूरा होता है और इस वजह अन्य शरीर तो बढ़ते हैं लेकिन आंख का आकार उतना ही रहता है.
सवाल 5- ऐसी कौन सी चीज जो बिना पढ़े बोलती है?
जवाब- किताब
बिना पढ़ाई किए किताब ही है जो ज्ञानी कहलाती है. किताब खुद के शब्दों से ज्ञान बोलती है.
सवाल 6- ऐसा कौन सा पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं होती है?
जवाब- केले का पेड़
केले के पेड़ में किसी तरह की लकड़ी नहीं होती है बल्कि रेशेदार तरीके से इसका तना बना हुआ होता है. असल में केले का पेड़ नहीं होता है वो एक सबसे बड़ा हर्बल होता है. इसे बड़ी जड़ी बूटी कहा जाता है जिसमें सॉफ्ट और रेशेदार तना होता है.
सवाल 7- अपने सिर से चलने वाला कौन सा जीव है?
जवाब- केंचुआ
केंचुआ बिना पैर के होता है और वो अपने मांसपेशियों की मदद से आगे बढ़ता है जिसके कारण सिर की तरफ से वो चलने की सहायता लेता है.
