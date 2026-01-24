Advertisement
trendingNow13084645
Hindi Newsशिक्षाGK Quiz: वो कौन सा पेड़ जिसमें नहीं होती लकड़ी? यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे ट्रिकी सवाल

GK Quiz: वो कौन सा पेड़ जिसमें नहीं होती लकड़ी? यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे ट्रिकी सवाल

UPSC Interview Tricky Questions: क्या आप किसी ऐसे जीव का नाम जानते हैं जो सिर से चलता है? या शरीर के ऐसे अंग के बारे में पता है जो जन्म लेने के बाद नहीं बढ़ता है? आइए यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले ट्रिकी जीके सवाल और जवाब जानते हैं. 

 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 24, 2026, 12:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

GK Quiz Tricky Questions with Answers
GK Quiz Tricky Questions with Answers

UPSC Interview Tricky Questions: अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवालों को पूछ लिया जाता है जिसका कई बार जवाब देना मुश्किल हो जाता है. मन में उत्तर आते हैं, कई बार जवाब का भी पता हो सकता है लेकिन उसके गलत होने के डर से ट्रिकी सवाल का जवाब दे ही नहीं पाते हैं. इसलिए जरूरी है कि सामान्य ज्ञान के ट्रिकी सवाल और उसके जवाब आपको पता हो जिससे आप हाजिर जवाब देने के लिए पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरपूर्ण हो. आइए यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले 7 ट्रिकी सवाल और जवाब जानते हैं.

सवाल 1- वो कौन सा देश है जहां रात नहीं होती है?

जवाब- नॉर्वे के कुछ हिस्सों में रात नहीं होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, नॉर्वे का कुछ हिस्सा Arctic Circle के अंदर आता है और मध्य रात्रि सूर्य घटना की वजह से कई दिनों तक वहां सूरत डूबता नहीं है. इसलिए यहां कुछ दिनों तक रात ही नहीं होती है.

सवाल 2- पानी में भीगने के बाद भी कौन सी चीज गीली नहीं होती है?

जवाब- परछाई

परछाई भौतिक वस्तु न होने के कारण पानी या किसी अन्य चीज से प्रभावित नहीं होती है.

सवाल 3- ऐसी कौन सी चीज जिसे जितना सुखाओ वो उतना गीला हो जाता है?

जवाब- तौलिया

तौलिया का इस्तेमाल पानी को सोखने के लिए किया जाता है. इसे गीली चीज को सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और वो खुद गीला हो जाता है.

सवाल 4- व्यक्ति का कौन सा शरीर जन्म के बाद कभी बढ़ता नहीं है?

जवाब- आंख

जन्म के समय ही इंसान की आंख का आकार लगभग पूरा होता है और इस वजह अन्य शरीर तो बढ़ते हैं लेकिन आंख का आकार उतना ही रहता है.

सवाल 5- ऐसी कौन सी चीज जो बिना पढ़े बोलती है?

जवाब- किताब

बिना पढ़ाई किए किताब ही है जो ज्ञानी कहलाती है. किताब खुद के शब्दों से ज्ञान बोलती है.

सवाल 6- ऐसा कौन सा पेड़ जिसमें लकड़ी नहीं होती है?

जवाब- केले का पेड़

केले के पेड़ में किसी तरह की लकड़ी नहीं होती है बल्कि रेशेदार तरीके से इसका तना बना हुआ होता है. असल में केले का पेड़ नहीं होता है वो एक सबसे बड़ा हर्बल होता है. इसे बड़ी जड़ी बूटी कहा जाता है जिसमें सॉफ्ट और रेशेदार तना होता है.

सवाल 7- अपने सिर से चलने वाला कौन सा जीव है?

जवाब- केंचुआ

केंचुआ बिना पैर के होता है और वो अपने मांसपेशियों की मदद से आगे बढ़ता है जिसके कारण सिर की तरफ से वो चलने की सहायता लेता है.

ये भी पढ़ें- IAS Interview Quiz: एक ऐसा शब्द जिसे लिख सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं... यूपीएससी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

IAS Interview Questions

Trending news

'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!