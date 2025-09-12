UPSC Interview Questions: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी?
UPSC Interview Questions: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी?

IAS Interview Questions: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं. इसलिए एक कैंडिडेट के पास सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 12, 2025, 11:57 PM IST
UPSC Interview Questions: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों में सामान्य ज्ञान से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. ऐसे में अगर आप यूपीएससी सीएसई 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इन 10 सवालों के जवाब जरूर से पता होने चाहिए. 

सवाल 1: किस सामाजिक सुधारक को ‘भारत की नाइटिंगेल’ के नाम से जाना जाता था?
जवाब: 'भारत की कोकिला' या सरोजिनी नायडू को 'भारत की नाइटिंगेल' के नाम से जाना जाता था.

सवाल 2: जय हिंद का नारा किसने दिया था?
जवाब: जय हिंद का सुभाष चंद्र बोस ने दिया था.

सवाल 3: ब्राह्मो समाज के संस्थापक कौन थे?
जवाब: ब्राह्मो समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे.

सवाल 4: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे?
जवाब: स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे. 

सवाल 5: चंद्रयान-3 मिशन किस देश ने लॉन्च किया था?
जवाब: चंद्रयान-3 मिशन भारत ने लॉन्च किया था. 

सवाल 6: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किस सुधारक ने की थी?
जवाब: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना कई समाज सुधारकों ने विभिन्न वर्षों और अलग-अलग क्षेत्रों में की थी, जिनमें प्रमुख विष्णु शास्त्री पंडित थे. 

सवाल 7: संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में संबोधन किसने किया था?
जवाब: संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में संबोधन अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 अक्टूबर 1977 को दिया था. 

सवाल 8: भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे?
जवाब: भारत में पहला सुल्तान बनने वाला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे. 

सवाल 9: किस स्वतंत्रता सेनानी को ‘भारत का लौह पुरुष’ कहा जाता है?
जवाब: भारत के 'लौह पुरुष' सरदार वल्लभभाई पटेल को कहा जाता है.

सवाल 10: ‘इंडिया विंस फ्रीडम’ किताब किसने लिखी थी?
जवाब: "इंडिया विन्स फ्रीडम" भारत के पहले शिक्षा मंत्री और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई आत्मकथा है.

