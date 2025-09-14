UPSC Interview Questions: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए हम 10 जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर एक कैंडिडेट को जानकारी होना चाहिए.
UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए सामान्य ज्ञान पर अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर के कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए.
सवाल 1: जापान की राजधानी क्या है?
जवाब: जापान की राजधानी टोक्यो है.
सवाल 2: टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
जवाब: टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था.
सवाल 3: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे.
सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है.
सवाल 5: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?
जवाब: प्रसिद्ध नाटक “रोमियो और जूलियट” के लेखक विलियम शेक्सपियर थे.
सवाल 6: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है.
सवाल 7: ‘राइजिंग सन’ की भूमि किसे कहा जाता है?
जवाब: ‘राइजिंग सन’ की भूमि जापान को कहा जाता है.
सवाल 8: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.
सवाल 9: यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की मुद्रा क्या है?
जवाब: यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की मुद्रा पाउंड है.
सवाल 10: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव नीली व्हेल (Blue Whale) है.
