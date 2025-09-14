UPSC Interview Questions: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?
Advertisement
trendingNow12921070
Hindi Newsशिक्षा

UPSC Interview Questions: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?

UPSC Question And Answer: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए हम 10 जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण सवाल और जवाब लेकर आए हैं.  जिसके बारे में हर एक कैंडिडेट को जानकारी होना चाहिए.

 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 12:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

UPSC Interview Questions: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?

UPSC Question And Answer: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2026 की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स का जनरल नॉलेज स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों चरणों को क्रैक करने के लिए सामान्य ज्ञान पर अच्छी पकड़ होना बहुत जरूरी है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए जीके के 10 महत्वपूर्ण सवाल और उसके जवाब लेकर आए हैं. जिसके बारे में हर के कैंडिडेट को जानकारी होनी चाहिए. 

सवाल 1: जापान की राजधानी क्या है?
जवाब: जापान की राजधानी टोक्यो है. 

सवाल 2: टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था?
जवाब: टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल 3: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे?
जवाब: संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे.

सवाल 4: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है. 

सवाल 5: प्रसिद्ध नाटक 'रोमियो और जूलियट' के लेखक कौन थे?
जवाब: प्रसिद्ध नाटक “रोमियो और जूलियट” के लेखक विलियम शेक्सपियर थे. 

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी?

सवाल 6: दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
जवाब: दुनिया की सबसे लंबी नदी नील है. 

सवाल 7: ‘राइजिंग सन’ की भूमि किसे कहा जाता है?
जवाब: ‘राइजिंग सन’ की भूमि जापान को कहा जाता है.

सवाल 8: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है.

सवाल 9: यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की मुद्रा क्या है?
जवाब: यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) की मुद्रा पाउंड है.

सवाल 10: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है?
जवाब: दुनिया का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव नीली व्हेल (Blue Whale) है.

ये भी पढ़ें: UPSC Interview Questions: RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

UPSC QuestionsIAS Interview Questions

Trending news

UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
DNA Analysis
UP के सांसद ने BDO को क्यों धमकाया? बिहार-महाराष्ट्र में धमकियों का नया दौर!
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
DNA Analysis
Make In India का तीसरा 'आसमानी तमगा', कई गुना बढ़ने वाली है राफेल की पावर
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
jammu kashmir news
'खेल को राजनीति का शिकार नहीं बनाएं', उमर ने इशारों में भारत-PAK मैच को किया सपोर्ट
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
weather update
कई दिनों से नहीं हो रही बारिश, क्या चुपचाप विदा हो गया मॉनसून? आ गया बड़ा मौसम अलर्ट
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
Punjab news in hindi
पंजाब में भीषण बाढ के बाद जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए मान सरकार ने छेड़ा अभियान
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
CM Bhagwant Mann
'10 दिन में हट जाएगा मलबा...', सीएम मान का बड़ा ऐलान, खर्च किए जाएंगे 100 करोड़
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
India vs Pakistan match
भारत-पाकिस्तान का मैच नहीं देखेंगे लोग? क्या है कानपुर-मुंबई से लेकर पूरे देश का हाल
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
CM Siddaramaiah
ट्रक ने कुचला तो सरकार जिम्मेदार कैसे? मुआवजे पर क्या-क्या बोले CM सिद्धारमैया?
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
politics news
'जंग में जाने से पहले मैंने मंदिर में लिया आशीर्वाद', इस एक्टर ने भरी चुनावी हुंकार
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
PM Modi Manipur visit
हेलिकॉप्टर नहीं उड़ा तो मणिपुर में बारिश के बीच इस तरह निकला पीएम का काफिला
;